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Беларусь поднялась на 2 позиции в февральском рейтинге ФИФА
Футбольная сборная Беларуси поднялась на две строки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает сейчас 72-е место, имея 470 баллов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой последний матч белорусские футболисты провели еще 13 ноября в Софии против сборной Болгарии (0:1) в квалификационной группе «А» чемпионата мира 2018 года. Старт отборочной кампании мирового первенства команда провалила, набрав в четырех встречах всего 2 очка из 12 возможных. В связи с этим в начале декабря 2016 года был расторгнут контракт с главным тренером Александром Хацкевичем. Сейчас ведется поиск его преемника.
Следующий отборочный матч мирового первенства-2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме с командой Швеции, которая занимает 44-ю позицию в рейтинге ФИФА.
Остальные соперники белорусов по группе «А» находятся на таких местах:
Франция — 6,
Нидерланды — 21,
Болгария — 71,
Люксембург — 134.
Первая десятка февральского рейтинга ФИФА:
1. Аргентина — 1635 очков,
2. Бразилия — 1529,
3. Германия — 1433,
4. Чили — 1386,
5. Бельгия — 1371,
6. Франция — 1313,
7. Колумбия — 1304,
8. Португалия — 1240,
9. Уругвай — 1195,
10. Испания — 1168.
Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 30-е место.
Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции:
61 — Россия,
63 — Узбекистан,
82 — Армения,
89 — Азербайджан,
96 — Казахстан,
109 — Литва,
113 — Латвия,
119 — Эстония,
124 — Кыргызстан,
125 — Грузия,
133 — Таджикистан,
144 — Туркменистан,
163 — Молдова.
Следующий рейтинг-лист будет опубликован 9 марта.
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Футбольная сборная Беларуси поднялась на две строки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает сейчас 72-е место, имея 470 баллов.
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