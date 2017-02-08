Футбольная сборная Беларуси поднялась на две строки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает сейчас 72-е место, имея 470 баллов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Свой последний матч белорусские футболисты провели еще 13 ноября в Софии против сборной Болгарии (0:1) в квалификационной группе «А» чемпионата мира 2018 года. Старт отборочной кампании мирового первенства команда провалила, набрав в четырех встречах всего 2 очка из 12 возможных. В связи с этим в начале декабря 2016 года был расторгнут контракт с главным тренером Александром Хацкевичем. Сейчас ведется поиск его преемника.

Следующий отборочный матч мирового первенства-2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме с командой Швеции, которая занимает 44-ю позицию в рейтинге ФИФА.

Остальные соперники белорусов по группе «А» находятся на таких местах:

Франция — 6,

Нидерланды — 21,

Болгария — 71,

Люксембург — 134.

Первая десятка февральского рейтинга ФИФА:

1. Аргентина — 1635 очков,

2. Бразилия — 1529,

3. Германия — 1433,

4. Чили — 1386,

5. Бельгия — 1371,

6. Франция — 1313,

7. Колумбия — 1304,

8. Португалия — 1240,

9. Уругвай — 1195,

10. Испания — 1168.

Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 30-е место.

Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции:

61 — Россия,

63 — Узбекистан,

82 — Армения,

89 — Азербайджан,

96 — Казахстан,

109 — Литва,

113 — Латвия,

119 — Эстония,

124 — Кыргызстан,

125 — Грузия,

133 — Таджикистан,

144 — Туркменистан,

163 — Молдова.

Следующий рейтинг-лист будет опубликован 9 марта.