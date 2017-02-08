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Россия случайно нанесла ракетный удар по турецким военным

09.02.2017 18:42 — Разное | Ежедневник  
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Россия случайно нанесла ракетный удар по турецким военным

Генштаб армии Турции сообщил о гибели трех своих военнослужащих из-за непреднамеренного авиаудара российских воздушно-космических сил в Сирии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану во время разговора по телефону, который состоялся в четверг, сообщил турецкий генштаб, передает ВВС.

По данным турецкого генштаба, еще 11 военнослужащих получили ранение в результате того же инцидента, передает Ассошиэйтед пресс.

Эту информацию РИА Новости подвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин сказал Эрдогану, что турецкие военные погибли из-за несогласованности координации при нанесении ударов по боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России и других странах).

Путина и Эрдоган договорились провести совместное расследование инцидента, а также "условились о наращивании координации по военной линии в ходе операции в Сирии против ИГ и других экстремистстких организаций", сообщает Кремль.

 
 
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Генштаб армии Турции сообщил о гибели трех своих военнослужащих из-за непреднамеренного авиаудара российских воздушно-космических сил в Сирии.

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