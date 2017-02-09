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Кто съел кота: еще один филин замечен в центре Бреста

09.02.2017 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 9 фев — Sputnik, Дмитрий Босак. Фотографию еще одного филина, замеченного в центре Бреста, опубликовал брестчанин Александр Сербун на своей странице в Facebook.

Снимок сделан в светлое время суток. На нем краснокнижная птица сидит на крыше среди ворон.

Кто съел кота: еще один филин замечен в центре Бреста
© Фото: Александр Сербун / Facebook
Жители Бреста поймали филина, съевшего кота

"Две птицы за месяц в городе — это много. Филины обычно в глухих лесах живут, но, возможно, это уже стало нормой для зимы. Просто люди стали чаще внимание обращать", — предположил брестчанин.

Ранее другой филин был замечен на улице Леваневского. Хищника, держащего в когтях домашнее животное, сфотографировал очевидец. Позже его поймали местные жители и передали Александру Сербуну.

По словам мужчины, птица к нему попала с поврежденным крылом. За время передержки она уже пошла на поправку.

"Мой Филя пока вроде нормально поживает, кушает из рук. В основном, продукты птицефабрики, реже грызунов. Надеюсь, что скоро поправится, и получится его успешно вернуть в дикую природу", — сообщил Александр.

 
Теги: Брест
 
 
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Филин, найденный первым, уже идет на поправку и скоро вернется в естественную среду обитания.

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