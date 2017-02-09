БРЕСТ, 9 фев — Sputnik, Дмитрий Босак. Фотографию еще одного филина, замеченного в центре Бреста, опубликовал брестчанин Александр Сербун на своей странице в Facebook.

Снимок сделан в светлое время суток. На нем краснокнижная птица сидит на крыше среди ворон.

"Две птицы за месяц в городе — это много. Филины обычно в глухих лесах живут, но, возможно, это уже стало нормой для зимы. Просто люди стали чаще внимание обращать", — предположил брестчанин.

Ранее другой филин был замечен на улице Леваневского . Хищника, держащего в когтях домашнее животное, сфотографировал очевидец. Позже его поймали местные жители и передали Александру Сербуну.

По словам мужчины, птица к нему попала с поврежденным крылом. За время передержки она уже пошла на поправку.

"Мой Филя пока вроде нормально поживает, кушает из рук. В основном, продукты птицефабрики, реже грызунов. Надеюсь, что скоро поправится, и получится его успешно вернуть в дикую природу", — сообщил Александр.