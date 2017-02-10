По меньшей мере 17 человек погибли и десятки получили ранения в давке на футбольном матче в Анголе в пятницу, когда сотни болельщиков штурмовали ворота стадиона, передает Reuters .

Трагедия произошла в городе Уиже на севере Анголы. Многие из прижатых толпой к воротам зрители, пытавшиеся попасть на стадион, упали и были затоптаны. По словам руководителя местной больницы Эрнесто Луиса, люди гибли от удушья в давке.

«Некоторые шли по головам других людей. Пострадали 76 человек, из которых 17 умерли», — сказал Эрнесто Луис. Пятеро раненых в тяжелом состоянии.

Видео: TPA Online

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



По словам очевидцев, желающих попасть на стадион было больше, чем могла вместить 8-тысячная арена.

«Когда мы хотели зайти на стадион, попали в давку. Первый ряд людей упал… Я был в третьем слое людей», — рассказал 37-летний болельщик Жоао Сильва, который оказался в больнице с переломом ноги.

Матч между «Санта Рита де Кассия» и «Либоло» не был остановлен из-за происшествия и завершился победой гостей — 1:0.