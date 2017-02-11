Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали друг другу руки после спринтерской гонки в Хохфильцене в знак примирения после конфликта биатлонистов во время смешанной эстафеты , которая открывала чемпионат мира.

Фото пожимающих друг другу руки олимпийских чемпионов Сочи-2014 размещено на официальном сайте Союза биатлонистов России.



Фото: biathlonrus.com

В разговоре с корреспондентом ТАСС Артемом Кузнецовым Мартен Фуркад шутливо отреагировал на приглашение россиян выпить чаю в знак примирения.

— На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки, — отметил Фуркад.

Видео: IBU TV

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Француз также заверил, что инцидент не повлияет на его отношения с россиянином Антоном Шипулиным.

— Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова. Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было, — сказал Мартен Фуркад.

Напомним, что на церемонии награждения сборной России, которая в четверг завоевала бронзовые награды чемпионата мира в смешанной эстафете, Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. После этого Фуркад попытался покинуть церемонию, но вскоре с помощью президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга вернулся на пьедестал. Россияне были уверены, что падение Логинова при передаче эстафеты спровоцировал Фуркад. Сам француз сказал, что не делал этого преднамеренно.