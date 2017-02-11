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Стас Пьеха об идее и участниках вокального конкурса "Ты супер!"

12.02.2017 10:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники музыкального проекта "Ты супер!" — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Беларусь на конкурсе представляют Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей.

Таланты участников вокального конкурса "Ты супер!" оценивают профессионалы — популярные музыканты и продюсеры России. Среди них — оперная и эстрадная дива Маргарита Суханкина, опытный музыкальный продюсер Виктор Дробыш, яркая и эпатажная Елка и стильный Стас Пьеха

Стас Пьеха об идее и участниках вокального конкурса "Ты супер!"
© Фото: PR-служба НТВ
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"Мне понравилась сама идея проекта и то, что здесь происходит. Мне понравилось, что это проект — не стопроцентное развлекательное шоу, это проект, который имеет благую цель. Проект, где мы можем быть реально полезны. Я попросил — я хочу знать историю каждого участника, что ему пришлось преодолеть, какой путь пройти, чтобы оказаться здесь. Это очень важно", — отметил Пьеха.

Артист признался, что быть членом жюри подобного проекта оказалось эмоционально сложно. По словам певца, приходится собираться и находить какие-то правильные аргументы и слова, дать понять конкурсантам, что это начало большого пути, который еще предстоит преодолеть.

"Здесь не так важно научиться очень круто петь. Важно быть самим собой, что-то транслировать свое. Проект развивает некую человечность в людях, и особенно в молодом поколении. Когда ты понимаешь, что есть боль, что есть эти истории тяжелые, возникает стимул меняться самому", — рассказал Пьеха.

Ведущим проекта "Ты супер!" на НТВ стал Вадим Такменев. Музыкальный конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки России.

Международное информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.

Комментарий популярного певца, члена жюри вокального конкурса "Ты супер!" Стаса Пьехи об идее проекта и его участниках слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Телекомпания НТВ и информационное агентство Sputnik накануне представили зрителям премьеру международного вокального конкурса "Ты Супер!", далее каждое шоу можно...

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