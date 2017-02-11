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Самая именитая белорусская спортсменка XXI века Дарья Домрачева, четыре с лишним месяца назад ставшая счастливой мамой, завоевала первую медаль после возвращения на лыжню.

На чемпионате мира в Хохфильцене в гонке преследования на 10 км белорусская биатлонистка стала серебряной призеркой, уступив только немке Дальмайер и опередив чешку Коукалову.

При этом начинал старт белорусская Дарья только 27-й, в предыдущих гонках совсем не радуя своих поклонников. И при этом в серебряном для себя старте представительница Беларуси не промахнулась на четырех рубежах ни разу.

Еще одна известная представительница Беларуси Надежда Скардино вышла на старт 25, а завершила гонку 19-й.