﻿ Дарья вернулась на пьедестал!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дарья вернулась на пьедестал!

12.02.2017 15:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Дарья вернулась на пьедестал!

pressball.by

Самая именитая белорусская спортсменка XXI века Дарья Домрачева, четыре с лишним месяца назад ставшая счастливой мамой, завоевала первую медаль после возвращения на лыжню.

На чемпионате мира в Хохфильцене в гонке преследования на 10 км белорусская биатлонистка  стала серебряной призеркой, уступив только немке Дальмайер и опередив чешку  Коукалову.

При этом начинал старт белорусская Дарья только 27-й, в предыдущих гонках совсем не радуя своих поклонников.  И при этом в серебряном для себя старте представительница Беларуси не промахнулась на четырех рубежах ни разу.

Еще одна известная представительница Беларуси Надежда Скардино вышла на старт 25, а завершила гонку 19-й.    

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая именитая белорусская спортсменка XXI века Дарья Домрачева, четыре с лишним месяца назад ставшая счастливой мамой, завоевала первую медаль после возвращения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские самбисты завоевали семь золотых медалей в международном турнире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика