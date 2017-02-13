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В Мозыре пьяный водитель устроил гонки с ГАИ, не справился с управлением и вылетел в кювет
Ночью 12 февраля на улице Интернациональной районного центра инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю Ford. Однако 31-летний водитель лишь увеличил скорость, сообщает телеканал «
Погоня закончилась в районе деревни Творичевка. К этому времени на помощь мозырским инспекторам прибыли коллеги спецподразделения «Стрела». В итоге водитель Ford не справился с управлением и вылетел в кювет.
В отношении задержанного составили восемь протоколов, если суммировать максимальное материальное наказание, водитель может получить штраф более чем на 150 базовых величин.
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В отношении задержанного составили восемь протоколов, если суммировать максимальное материальное наказание, водитель может раскошелиться более чем на 150 базовых...
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