Doogee Shoot 1 — «бюджетник» пока малоизвестной в Беларуси китайской компании, главным достоинством которого является двойная камера. По заверениям производителя, с ее помощью можно получить снимки с размытым фоном — прямо как на iPhone 7 Plus.

Может ли камера недорогого китайского «камерофона» на самом деле делать качественные снимки с эффектом боке, и какие еще плюсы и минусы есть у этого аппарата, читайте в нашем кратком обзоре.





Ничем не выделяющийся дизайн

Внешне Doogee Shoot 1 ничем не отличается от целой плеяды других китайских смартфонов — дизайн гаджета получился безликим, без узнаваемых элементов.

На лицевой стороне помимо фронтальной камеры и разговорного динамика, на манер смартфонов компании Samsung, расположены две сенсорные клавиши — «назад» и список ранее запущенных приложений.





Между ними находится физическая кнопка «домой» со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев. Работает он плохо — считывание происходит с ощутимой задержкой и палец владельца распознается не всегда. Зато сам сенсор расположен в правильном месте — для разблокировки смартфон не обязательно брать в руку.

На тыльной стороне устройства внимание на себя обращают лишь две основные камеры (о них подробнее немного позже).





А вот с материалами корпуса все уже не так хорошо. Смартфон полностью выполнен из пластика, в то время как даже более бюджетные аппараты других производителей из Китая преимущественно изготавливаются из металла.

Тем не менее в руке за счет скругленной спинки гаджет лежит уверенно — во время активного использования из ладони он не выпадает.

Еще одним серьезным недостатком Doogee Shoot 1 стал мультимедийный динамик — даже на средней громкости он очень сильно хрипит. К тому же звонок можно с легкостью пропустить — максимальный уровень громкости у смартфона достаточно низкий.

В комплект поставки наушники не входят, зато в нем можно найти силиконовый защитный чехол и специальную тряпочку для протирки экрана.





Еще одной особенностью аппарата является гибридный слот под две SIM-карты и карточку памяти microSD. При этом установить «симки» самого распространенного на сегодняшний день формата nano-SIM не получится — оба паза отданы под уже малораспространенные сегодня micro-SIM-карты.

Хороший экран

Экран смартфона построен по технологии IPS, обладает диагональю в 5,5 дюймов и Full HD-разрешением. К плюсам также отнесем нанесенную заводскую защитную пленку и закругленное 2,5D-стекло.





К качеству изображения нареканий никаких. Картинка четкая (400 ppi) и контрастная, с естественной цветопередачей. При желании настроить дисплей на более холодные или теплые тона можно самостоятельно в настройках смартфона.

Инверсии цветов нами замечено не было — даже под большим наклоном экран не желтит. А вот максимальной яркости для комфортной работы на улице под прямыми солнечными лучами не хватает — хотелось бы, что бы дисплей был более ярким.

Производительность — ниже среднего

Doogee Shoot 1 построен на базе четырехъядерного процессора MediaTek MT6737T, работающего на частоте в 1,5 ГГц. Оперативной памяти в смартфоне установлено 2 ГБ, постоянной — 16 ГБ. Графический ускоритель — маломощный двухъядерный Mali-T720 MP2.

Более точные технические характеристики смотрите в таблице ниже.

Экран 5,5 дюймов, 1920×1080 пискелей Процессор Четырехъядерный MediaTek MT6737T Память, ГБ (оперативная/внутренняя) 2 / 16, microSD Фронтальная камера 8 МП Основная камера 13 МП + 8 МП Аккумулятор 3300 мАч Габариты 156,6×77×8,7 мм

В популярном тесте AnTuTu аппарат набирает порядка 39 000 очков — результат совсем не рекордный. Нехватка производительности ощущается даже при повседневной работе — интерфейс не всегда работает плавно, а приложения из-за небольшого объема оперативной памяти часто вылетают и перезагружаются.





В играх ситуация кардинально не меняется — в графически сложной WOT Blitz на максимальном уровне графики fps держится на уровне 8−10 кадров в секунду, на низких настройках — в пределах 20−25 кадров. Игровым решением этот смартфон точно назвать нельзя.





Зато проблем с чрезмерным нагревом нет — под нагрузкой (например, после длительной игровой сессии) аппарат хоть и становится теплым в верхней части корпуса возле камеры, но неудобств это не доставляет.

Средняя автономность

В смартфоне установлен аккумулятор на 3300 мАч — полного заряда хватает максимум на один день работы при высокой нагрузке (с постоянно включенным мобильным интернетом, синхронизацией нескольких мессенджеров и соцсетей, получасом прослушивания музыки через стриминговый сервис и таким же количеством времени разговоров).

Наши наблюдения подтверждает и результаты синтетического теста. В нем результат вышел очень средним — 5737 очков.





Большим плюсом является поддержка быстрой зарядки — для бюджетных аппаратов это пока что редкость. На полный цикл заряда батареи уходит порядка полутора часов.

Второй фотомодуль установлен «для галочки»

Doogee Shoot 1 оснащен двумя основными камерами (первый фотомодуль идет на 13 МП, второй — на 8 МП) и позиционируется как смартфон с лучшими в своем классе фотовозможностями.























По факту снимки выходят очень среднего качества. При хорошем освещении они отличаются правильной цветопередачей и неплохой детализацией, в вечернее время суток качество ожидаемо падает. Бюджетные аппараты для съемок в условиях недостаточно освещенности подходят плохо.

Одной из дополнительных «фишек» (ради которой и устанавливалась вторая камера) является функция размытия заднего фона. В этом режиме одна из камер снимает в расфокусе, вторая — в фокусе, а потом все это соединяется в один снимок.

Но добиться качественного эффекта боке на смартфоне практически невозможно — всё размытие фона сводится к простому (и некачественному) замыливанию объектов, не попавших в зону фокусировки, об анализе глубины кадра речи не идет.

















Фронтальная камера на 8 МП также ничем сверхординарным удивить не может — фотографии выходят весьма посредственные.

Резюме

Doogee Shoot 1 — спорный аппарат. К его плюсам можно отнести качественный экран и неплохую автономность, к минусам — низкую производительность, пластиковый корпус и хрипящий даже на средней громкости мультимедийный динамик.

По части фотовозможностей ничем примечательным (даже с учетом двойной камеры) аппарат похвастаться не может — качество получаемых снимков находится на низко-среднем уровне, а «фишка» с размытием заднего фона работает крайне плохо.





Doogee Shoot 1 стоит в Беларуси порядка 350−400 рублей. За такую цену можно найти более продвинутые смартфоны других китайских производителей с нехудшими камерами — например, Xiaomi Redmi Note 4 или Meizu M3 Note.