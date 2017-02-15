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Февральский рассвет: фотографии минчан в Instagram

16.02.2017 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Жители белорусской столицы запечатлели камерами своих смартфонов красоту рассвета, который могли наблюдать все жители столицы в четверг утром.

Некоторые пользователи интернета связывали рассвет со скорым приходом весны, некоторые просто делились снимками играющего яркими красками утреннего неба.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Интернет-пользователи делились утром в соцсетях фотографиями красивого рассвета.

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