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Февральский рассвет: фотографии минчан в Instagram
16.02.2017 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Жители белорусской столицы запечатлели камерами своих смартфонов красоту рассвета, который могли наблюдать все жители столицы в четверг утром.
Некоторые пользователи интернета связывали рассвет со скорым приходом весны, некоторые просто делились снимками играющего яркими красками утреннего неба.
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Интернет-пользователи делились утром в соцсетях фотографиями красивого рассвета.
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