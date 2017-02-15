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IFC продала Банку Грузии свои акции в БНБ-Банке

16.02.2017 15:00 — Разное | Ежедневник  
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IFC продала Банку Грузии свои акции в БНБ-Банке

news.maxi.by

Банк Грузии получил почти полный контроль над белорусским БНБ-Банком, выкупив 15% акций у Международной финансовой корпорации (IFC).

Согласно данным Белорусской валютно-фондовой биржи, 415,3 млн акций БНБ-Банка были проданы за 6,1 млн долларов. Это были 2 форвардные сделки, следует из сообщения биржи, пишет TUT.BY

Ранее крупнейший коммерческий банк Грузии, акции которого котируются на Лондонской бирже и находятся под контролем ряда западных фондов, выставил оферту о покупке 15% акций БНБ-Банка.

В 2010 году IFC приобрела почти 20% акций Белорусского народного банка за 8,2 млн долларов.

В IFC подтвердили «частичный» выход из БНБ-Банка. «Мы намерены продолжать активное сотрудничество с банком и предоставлять кредитные линии на поддержку малого и среднего бизнеса», — сказали в IFC. Получить комментарий в самом банке пока не удалось.

В конце прошлого года другой финансовый институт покинул белорусский банк. ЕБРР вышел из акционеров РРБ-Банка.

 
 
 
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Банк Грузии получил почти полный контроль над белорусским БНБ-Банком, выкупив 15% акций у Международной финансовой корпорации (IFC).

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