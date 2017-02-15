﻿ Могилевчанин в отместку бывшей жене поджег машину ее ухажера "коктейлем Молотова". 21.by
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Могилевчанин в отместку бывшей жене поджег машину ее ухажера "коктейлем Молотова"

16.02.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве задержали мужчину, который при помощи бутылки с горючей смесью поджег машину ухажера бывшей жены. Ему грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

11 февраля в милицию обратился 45-летний мужчина, заместитель директора одной из школ Могилева. По его словам, около 18.00 кто-то поджег его Мazda, стоявшую возле школы. Причиненный ущерб составил 580 рублей.

Сотрудники уголовного розыска, приехавшие на место вызова, установили, что к совершенному преступлению может быть причастен 53-летний могилевчанин, который таким образом отомстил своему сопернику — ухажеру бывшей жены, а заодно и ей самой.

— Выяснилось, что у владельца Mazda был служебный роман с учительницей, которая ради нового кавалера развелась с 53-летним супругом. Также женщина смогла отсудить квартиру, в которой они раньше проживали, — сообщили в милиции.

Злоумышленник поджег автомашину в 18.00 при помощи бутылки с горючей смесью, которую сам смастерил. Учащихся в этот момент на улице не было, а пожар не успел разгореться: огонь заметил сторож школы и потушил его самостоятельно.

Могилевчанина задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК Беларуси (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Известно, что ранее он не был судим.

 
Теги: Могилев
 
 
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