﻿ Брестский «дорожник» Черненко инвестирует в производство в России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Брестский «дорожник» Черненко инвестирует в производство в России

16.02.2017 16:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Брестский «дорожник» Черненко инвестирует в производство в России

b-g.by

Владелец компании «СТиМ» Дмитрий Черненко планирует открыть производство светоотражающих шариков для дорожной разметки в Татарстане.

По информации «Ежедневника», объем инвестиций в новый завод оценивается в 4,5-5 млн долларов. Другие подробности проекта пока не разглашаются.

В группу компаний «СТиМ», который начал в середине 1990-х годов создавать брестский предприниматель, входят несколько бизнесов. Долгое время основу группы составляло производство и дистрибуция машин, оборудования и материалов для дорожной разметки («СТиМ-Брест»). Продукция реализуется через несколько дочерних предприятий и дилеров в России, Болгарии, Марокко, Польше, Испании, Сирии, Иране и других странах.    

В холдинг, контролируемый  Черненко, входят также такие компании как «Брестская строительная компания» (дорожные работы), «СТиМ» (производство товарного бетона и раствора), «АБЗ-СТиМ» (производство асфальта), «Стеклосфера» (производство световозвращающих стеклошариков для дорожной разметки). 

В начале 2010-х годов Дмитрий Черненко инвестировал в недвижимость. «СТиМ-Брест» застроила  коттеджами предместье «Стимово» в Брестском районе, а «Синар» возвела многофункциональный комплекс «Фаренгейт» в Минске.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец компании «СТиМ» Дмитрий Черненко планирует открыть производство светоотражающих шариков для дорожной разметки в Татарстане.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Каждый восьмой минчанин неправильно внес показания счетчиков воды в январе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика