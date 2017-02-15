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Владелец компании «СТиМ» Дмитрий Черненко планирует открыть производство светоотражающих шариков для дорожной разметки в Татарстане.

По информации «Ежедневника», объем инвестиций в новый завод оценивается в 4,5-5 млн долларов. Другие подробности проекта пока не разглашаются.

В группу компаний «СТиМ», который начал в середине 1990-х годов создавать брестский предприниматель, входят несколько бизнесов. Долгое время основу группы составляло производство и дистрибуция машин, оборудования и материалов для дорожной разметки («СТиМ-Брест»). Продукция реализуется через несколько дочерних предприятий и дилеров в России, Болгарии, Марокко, Польше, Испании, Сирии, Иране и других странах.

В холдинг, контролируемый Черненко, входят также такие компании как «Брестская строительная компания» (дорожные работы), «СТиМ» (производство товарного бетона и раствора), «АБЗ-СТиМ» (производство асфальта), «Стеклосфера» (производство световозвращающих стеклошариков для дорожной разметки).

В начале 2010-х годов Дмитрий Черненко инвестировал в недвижимость. «СТиМ-Брест» застроила коттеджами предместье «Стимово» в Брестском районе, а «Синар» возвела многофункциональный комплекс «Фаренгейт» в Минске.