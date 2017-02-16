Знакомим с главными событиями 19-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, розыгрыш которого стартует уже в эту пятницу и начнется в Бресте матчем «Столицы» и «Аматара».

Гвоздь тура

В главном матче тура сойдутся минский «Дорожник» и гомельский ВРЗ. «Дорожник» неожиданно проиграл два стартовых матча второго круга. Однако потом минчане приободрились, победив в Светлогорске против местного ЦКК (9:0) и теперь стремятся наверстать упущенное. Правда, делать это придется в матче с лидером чемпионата — гомельским ВРЗ, который в прошлом туре поделил очки с МАПИДом (4:4) и, как следствие, подпустил идущую второй «Столицу» на расстояние трех баллов. Победа нужна обеим командам, поэтому сомнений в том, что матч фаворитов получится зрелищным, нет.

Интрига тура

Самый интригующий матч 19-го тура, пусть далеко и не самый статусный, состоится в Гомеле. Здесь встретятся БЧ и «Форте». Главная интрига заключается в том, что «Форте» в январе довольно солидно укрепил состав и уже успел досадить «Столице» (1:1 в Могилеве), победить «Аматар» (3:1 в Бресте) и показать очень качественную игру в поединке с крепким «УВД-Динамо» (2:2). Причем за последний результат могилевчанам должно быть обидно, потому что на протяжении всего поединка с гродненцами они владели инициативой и в целом были лучше, но в самой концовке встречи растерялись и получили 2 гола, упустив шанс еще больше приблизиться к плей-офф. Будет интересно понаблюдать за игрой «Форте» на фоне более мастеровитого БЧ.

Необходимость тура

В прошлом туре лидер чемпионата, гомельский ВРЗ, сыграл вничью с МАПИДом. «Столица» этим воспользовалась и после разгрома «Динамо-БНТУ» (9:0) сократила отставание от «вагоноремонтников» до 3 баллов. Теперь ВРЗ предстоит сыграть с «Дорожником», а «Столице» — с «Аматарам». Учитывая тот факт, что забуксовавший в начале второго круга «Дорожник» вроде бы наладил свою игру и стремится наверстать упущенное, поклонникам «айтишников» вполне можно надеяться на еще одну осечку лидера. А чтобы гипотетически воспользоваться ей, «Столице» кровь из носу нужно побеждать в Бресте.

Лекция тура

«Лидсельмаш» принимает дома «Динамо-БНТУ», которому в этом сезоне очень «повезло» с календарем. «Студентам» в прошлом туре пришлось «выслушать» весьма выразительную лекцию на бразильском языке (проигрыш «Столице» 0:9 — хет-трик на счету бразильского новичка «айтишников» Гуи Фонсеки), а теперь наверняка придется выслушать еще одну, не менее тяжелую и с украинским уклоном (украинцы Дмитрий Клочко и Дмитрий Иванов — главные бомбардиры лидчан).

А также:

• МАПИД дома принимает «Охрану-Динамо» и продолжает ожесточенную борьбу с «Витэном» за 5-ю позицию.

• «Борисов-900» имеет прекрасную возможность закрепиться на восьмом месте. Для этого всего лишь нужно в гостях обыграть ЦКК.

• «УВД-Динамо» предстоит сразиться с «Витэном». «Энергетики» будут стараться удержать пятую позицию, а «милиционеры» будут сражаться за сохранение шансов на плей-офф.

• «Гранит» на выезде сыграет с «АК Южный». «Южане» в этом сезоне уже вряд ли смогут побороться за плей-офф, но вот потрепать нервы далеко не самым рейтинговым соперникам, вероятно, совсем не против.

19-й тур

«Аматар» — «Столица»

МАПИД — «Охрана-Динамо»

«Борисов-900» — ЦКК

БЧ — «Форте»

«Дорожник» — ВРЗ

«УВД-Динамо» — «Витэн»

«Лидсельмаш» — «Динамо-БНТУ»

«АК Южный» — «Гранит».