Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не возвращал вкладчикам деньги, к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет, сообщает БелТА.

Председатель правления кооператива Любовь Кашевская признана виновной по ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ч.2. ст. 235 (легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем). По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. У нее конфискуют имущество.

Надежда Дубинская и Ольга Тросько признаны виновными по ч.4 ст. 209. Первой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с конфискацией имущества. Вторая приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с конфискацией имущества.

Кроме того, всех фигуранток признали виновными по ч.1 ст. 427 (служебный подлог). В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 29 УПК они освобождены от отбытия наказания по этой статье в связи с истечением срока давности. Еще один участник мошеннической схемы — Александр Гончаров — находится в розыске.

Напомним, микрофинансовая организация заключала договоры займа, обязуясь выплачивать проценты в зависимости от внесенной суммы, вплоть до 70%. Однако деньги людям не возвращались — вместо этого фирма предлагала новой договор на более выгодных условиях, либо вложиться в выгодные проекты, например, строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса.

В результате от деятельности финансовой пирамиды пострадали 220 человек. Сумма ущерба, причиненного обманутым вкладчикам, превышает 20 миллиардов старых рублей.