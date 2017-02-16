﻿ Не поняли друг друга: в Гродно милицейский автомобиль, спешащий на вызов, врезался в микроавтобус. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Не поняли друг друга: в Гродно милицейский автомобиль, спешащий на вызов, врезался в микроавтобус

17.02.2017 14:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел 17 февраля, в 10.44, на улице Стефана Батория в Гродно: автомобиль охраны столкнулся с микроавтобусом, пишет AutoGrodno. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Автомобиль охраны спешил на вызов и ехал с включенными маячками. Когда милицейский автомобиль проезжал перекресток на красный сигнал светофора, перед ним выехал микроавтобус. Его водитель в последний момент заметил мигалки и начал перестраиваться в правый ряд, но такой же маневр совершил и милиционер. Произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Sputnik и звезды Беларуси желают успеха участницам шоу "Ты супер!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика