Инцидент произошел 17 февраля, в 10.44, на улице Стефана Батория в Гродно: автомобиль охраны столкнулся с микроавтобусом, пишет AutoGrodno . Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

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Автомобиль охраны спешил на вызов и ехал с включенными маячками. Когда милицейский автомобиль проезжал перекресток на красный сигнал светофора, перед ним выехал микроавтобус. Его водитель в последний момент заметил мигалки и начал перестраиваться в правый ряд, но такой же маневр совершил и милиционер. Произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.