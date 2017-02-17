Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле забросил первую шайбу в Немецкой хоккейной лиге (DEL).



Фото: Eisbaren Berlin

Берлинский «Айсберен», за который выступает Лингле, со счетом 4:1 выиграл у «Бремерхафена». Канадский белорус в конце второго периода забросил вторую шайбу своей команды.

«Айсберен» является самым титулованным клубом DEL, но в этом сезоне испытывает большие проблемы. Команда занимает лишь девятое место и будет пробиваться в четвертьфинал через квалификационные матчи. Самые большие проблемы клуб испытывает в атаке: в предыдущих четырех встречах клуб забросил лишь три шайбы.

Напомним, что Шарль Лингле начал сезон в минском «Динамо», но в конце ноября покинул клуб, набрав 8 (0+8) очков в 23 встречах. Затем он полтора месяц провел в финской «Таппаре». В составе лидера чемпионата Финляндии 34-летний форвард отметился 5 (2+3) баллами в 11 играх, но решил расстаться с командой, так как не мог себя реализовать в лиге, где акцент сделан на оборонительные действия.