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Привыкая к плохому. Как наши биатлонисты вновь завершили эстафету в конце второго десятка

18.02.2017 23:36 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси по биатлону вновь не смогла показать достойный результат в эстафете. Наша команда пробежала четыре штрафных круга, отстала от победителя на пять с половиной и пересекла финишную черту на 19-м месте.


Обладающий хорошим ходом Владимир Чепелин вплоть до второй стрельбы боролся в группе лидеров. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Увы, штрафной круг вынудил нашего стартера соревноваться за позиции уже во втором десятке. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Максим Воробей сдал в этом сезоне в стрелковой подготовке и не смог отыграть позиции. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Три штрафных круга на второй стрельбе лишили белорусов всех шансов на более-менее достойный результат. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Эстафету Дмитрию Абашеву Максим Воробей передал уже в третьем десятке. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Абашев неплохо провел свой этап и благодаря идеальной стрельбе смог отыграть пару позиций. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Сергей Бочарников сначала оказался на грани штрафного круга, но смог избежать четвертого промаха на лежке. На стойке он ограничился одним неточным выстрелом. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Правда, тренерский штаб сборной наблюдал лишь за борьбой в топ-20. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Финишную линию Сергей Бочарников пересек 19-м. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Неудачной эстафета выдалась и для многих фаворитов. Чехи большую часть гонки провели за пределами десятки. Команда Норвегии тоже не смогла навязать борьбу лидерам. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

По ходу последнего этапа казалось, что Мартен Фуркад должен принести французам золото, но лидера общего зачета было не узнать. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Он не смог навязать борьбу Антону Шипулину и финишировал вторым. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Победу же благодаря отличной стрельбе одержала сборная России. Это их первое золото с 2015 года. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.

Бронзу для команды Австрии вырвал Доминик Ландертингер, разобравшийся на последнем круге с немцем Симон Шемппом. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.
 
 
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Мужская сборная Беларуси по биатлону вновь не смогла показать достойный результат в эстафете. Наша команда пробежала четыре штрафных круга, отстала от победителя...

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