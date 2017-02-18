Привыкая к плохому. Как наши биатлонисты вновь завершили эстафету в конце второго десятка
Размер текста:
A
A
A
Мужская сборная Беларуси по биатлону вновь не смогла показать достойный результат в . Наша команда пробежала четыре штрафных круга, отстала от победителя на пять с половиной и пересекла финишную черту на 19-м месте. эстафете Обладающий хорошим ходом Владимир Чепелин вплоть до второй стрельбы боролся в группе лидеров. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Увы, штрафной круг вынудил нашего стартера соревноваться за позиции уже во втором десятке. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Максим Воробей сдал в этом сезоне в стрелковой подготовке и не смог отыграть позиции. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Три штрафных круга на второй стрельбе лишили белорусов всех шансов на более-менее достойный результат. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Эстафету Дмитрию Абашеву Максим Воробей передал уже в третьем десятке. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Абашев неплохо провел свой этап и благодаря идеальной стрельбе смог отыграть пару позиций. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Сергей Бочарников сначала оказался на грани штрафного круга, но смог избежать четвертого промаха на лежке. На стойке он ограничился одним неточным выстрелом. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Правда, тренерский штаб сборной наблюдал лишь за борьбой в топ-20. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Финишную линию Сергей Бочарников пересек 19-м. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Неудачной эстафета выдалась и для многих фаворитов. Чехи большую часть гонки провели за пределами десятки. Команда Норвегии тоже не смогла навязать борьбу лидерам. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. По ходу последнего этапа казалось, что Мартен Фуркад должен принести французам золото, но лидера общего зачета было не узнать. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Он не смог навязать борьбу Антону Шипулину и финишировал вторым. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY. Победу же благодаря отличной стрельбе одержала сборная России. Это их первое золото с 2015 года. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.
Бронзу для команды Австрии вырвал Доминик Ландертингер, разобравшийся на последнем круге с немцем Симон Шемппом. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Беларуси по биатлону вновь не смогла показать достойный результат в эстафете. Наша команда пробежала четыре штрафных круга, отстала от победителя...
Проверка СК: почему известная молодая балерина покончила с собой?
13:43,
Sputnik Беларусь
Минтруда напомнило рассерженным "тунеядцам" о справедливости
12:42,
Sputnik Беларусь
Что говорят участники «Марша рассерженных белорусов». Опрос БДГ
14:29,
БДГ
Бездомный: за три копейки работать не пойду, зарабатывать надо $1000
09:07,
Sputnik Беларусь
Следователи начали проверку из-за гибели в Минске балерины Парамоновой
11:07,
Sputnik Беларусь
Минздрав: в Минске растет уровень смертности младенцев
12:01,
Sputnik Беларусь
Истории от Юлии Чернявской. Начальник, или история одной карьеры
08:57,
Tut.by
В Бресте активисты кампании "За наш город" провели акцию за отмену декрета "о тунеядцах"
08:49,
Tut.by
Компания молодых людей сгорела на даче в Пуховичском районе
15:08,
Sputnik Беларусь
Минсельхозпрод: ритейлеры не пускают в продажу белорусские овощи
15:53,
Sputnik Беларусь
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Лукашенко не понимает, чем в Беларуси занимаются силовики
14.02.2017,
Sputnik Беларусь
Девушка решила познакомить меня с папой. Всё шло хорошо, но меня насторожил кот
13.02.2017,
Фактрум
Лукашенко заявил о необходимости вновь пересмотреть Конституцию
14.02.2017,
БДГ
"Дешевле не работать". Как в Витебске прошла встреча помощника президента с "тунеядцами"
16.02.2017,
Tut.by
Как банда спортсменов убивала туристов на дорогах. Подробности громкого дела
15.02.2017,
Tut.by
Десятка крутых анекдотов, заставляющая хохотать до упаду
13.02.2017,
Фактрум
Борисовчанка получила штраф за комментарий в "Одноклассниках"
14.02.2017,
Tut.by
Комментарии