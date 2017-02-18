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Политолог о "маршах рассерженных" в белорусских городах

19.02.2017 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Минске, Гомеле, Бресте, Гродно и Могилеве в пятницу и в воскресенье состоялись несанкционированные массовые митинги и шествия за отмену декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Организаторы этих мероприятий говорят, что в случае невыполнения их требований, массовые акции будут повторяться. Евгений Прейгерман согласился дать оценку происходящему.

Политолог о "маршах рассерженных" в белорусских городах
© Sputnik / Мария Амелина
Несанкционированная акция против декрета о "тунеядстве" прошла в Гомеле

"На мой взгляд, ситуация неприятная и серьезная. Она пока не взрывоопасная — те несколько тысяч человек, которые собрались в Минске и в регионах далеко не вся страна. Сложно что-то прогнозировать, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы увеличивалась конфронтация по линии власть-общество, или бедные-богатые", — сказал политолог.

Прейгерман считает, что вопрос скорее заключается в поиске новых способов коммуникаций с властью. Тогда люди станут понимать, что власть хочет слышать, слышит, и мнение людей для нее важно. По его мнению организация выездных комиссий по разъяснению действия декрета номер три, как раз можно расценить, как попытку поиска подобных новых форм общения с народом.

Напомним, что на недавнем "Большом разговоре с президентом" Александр Лукашенко заметил, что декрет работает сравнительно недавно. Поэтому, он предложил не спешить, уточнив, что если со временем станет ясно, что он не нужен, то, возможно, декрет будет и отменен.

Комментарий Евгения Прейгермана слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Директор по исследованиям ОО "Дискуссионно-аналитическое сообщество "Либеральный клуб" Евгений Прейгерман прокомментировал на радио Sputnik Беларусь...

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