Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» после драматичной победы над одним из лидеров Единой лиги ВТБ казанским УНИКСом не сумели порадовать болельщиков в следующем домашнем матче, проиграв 19 февраля на паркете Falcon Club казахстанской «Астане».



Фото: vtb-league.com

Таким образом, «Астана» прервала свою серию из 5 поражений, а минчане потерпели 8-е поражение в 9 последних матчах.

«Цмокі-Мінск» — «Астана» — 70:80 (15:23, 19:21, 14:13, 22:23)

«Цмокі-Мінск»: Гагич (17 + 9 подборов), Тростинецкий (8 + 6 подборов), Джойс (7 + 8 передач + 5 подборов), Кудрявцев (6), Милошевич (2); Грэйвз (18), Грэй (7), Семенюк (3), Мещеряков (2), Лашкевич (0).

Гости к 10-й минуте создали запас в 10 очков, который старались удерживать в оставшееся время поединка, хотя иногда и подпускали минчан на дистанцию 3−6 баллов.

Лидеры «драконов» Антонио Грейвз (18 очков) и Джордже Гагич (17) на двоих заработали половину командных очков, но достаточной поддержки от партнеров не получили (лучший из остальных Алексей Тростинецкий набрал всего 8 очков).

Игорь Грищук (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):

— «Астана» — это сильная команда с хорошей игрой в защите. Мы проспали первые 10 минут и я считаю это причиной поражения, — приводит комментарий наставника минчан официальный сайт белорусского клуба.

«Цмокi» с 4 победами в 16 поединках занимают 11-е место среди 13 команд, «Астана» с 7 победами в 17 играх располагается на 8-й строке. Лидируют в турнире московский ЦСКА — 15 побед в 17 матчах, питерский «Зенит» — 14 в 17, краснодарский «Локо» — 13 в 16, подмосковные «Химки» — 12 в 15, казанский УНИКС — 11 в 16.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 27 февраля на паркете Falcon Club против рижского ВЭФа, с 7 победами в 14 матчах занимающего 6-е место в таблице.