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Утверждена арена, на которой состоится матч за Суперкубок Беларуси

20.02.2017 23:13 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация футбола утвердила место проведения матча за Суперкубок Беларуси — 2017. 11 марта борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграют за первый трофей сезона на стадионе футбольного клуба «Минск», сообщает официальный сайт АБФФ.


Фото: abff.by

Матч — открытие футбольного сезона второй раз примет столичная арена, расположенная по улице Маяковского и вмещающая 3000 зрителей. До этого трофей пять раз разыгрывался в Минском футбольном манеже и однажды в Пинске на стадионе «Волна».

В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны. Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех финалах и уже шесть раз завоевывали Суперкубок Беларуси, в то время как жодинский клуб второй раз поспорит за трофей на правах обладателя Кубка Беларуси сезона-2015/2016.

Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Беларусь 5», а также в разделе онлайн на сайте АБФФ. Здесь же в ближайшее время появится и информация о билетах на матч и аккредитации СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация футбола утвердила место проведения матча за Суперкубок Беларуси - 2017.

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