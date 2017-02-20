

Привычные элементы интерьера часто не способствуют его целостному зрительному восприятию. Двери являются этому ярким подтверждением: чем в комнате их больше, тем труднее создать для помещения законченный гармоничный дизайн. Данная проблема послужила причиной появления таких решений, как скрытые двери, которые не нарушают целостность оформления стен.

Отличие двери-невидимки от обычной в том, что она практически полностью сливается с остальным фоном, почему и получила название невидимки. Определить ее местоположение можно при внимательном рассмотрении лишь по наличию небольшого зазора между коробкой и непосредственно полотном элемента.

Методы маскировки дверей-невидимок

Сделать настоящие двери-невидимки получается при соблюдении следующих условий:

Чтобы скрыть наличие дверной коробки, наличники на ней не монтируются. Вместо этого по завершении установки блока все зазоры тщательно шпаклюются, после чего проем получается аккуратным и ровным.

Полотна скрытых дверей выполняются из материала, цвет и фактура которого впоследствии меняется последующей отделкой. Это так называемое полотно под отделку: его при необходимости шпаклюют, окрашивают или оклеивают любыми обоями.

Используют петли скрытой установки и скрытые дверные ручки. Подобные петли выбирают уже достаточно давно при монтаже даже обычных дверей. Конструкция же незаметных глазу ручек в основном врезная. Они более востребованы при установке раздвижных элементов.

Не всегда «невидимки» описываемой конструкции со скрытым коробом стремятся сделать совсем незаметными. Напротив, иногда дизайнеры акцентируют на них внимание, поэтому зачастую последние приобретаются уже в виде декорированного изделия. По конструктивному исполнению двери-невидимки могут изготавливаться не только по классической схеме. Буквально сливаться со стеной могут рото-двери, имеющие поворотно-откатную конструкцию, а также раздвижные с врезными ручками.

Простые варианты отделки дверей-невидимок

Чтобы двери-невидимки могли однозначно соответствовать своему названию, нужно оформить их полностью незаметно в интерьере. Обеспечивается это сразу несколькими распространенными дизайнерскими решениями вроде простой покраски, чаще — поклейки обоями или даже маскировкой под панели.

Покраска, как и отделка полотна обоями, выгодно отличается простотой, однако эффективность этого метода не всегда является достаточной. Пространство дверного проема всегда в этом случае будет заметно по щели между элементами дверной конструкции.

Как добиться для дверей полной невидимости?

Маскировка под панели считается эффективной. Скрытые швы дверей становятся совершенно неразличимы при правильном подборе расстояния между прямоугольными декоративными панелями, используемыми при отделке помещения. Также рассматриваемый элемент можно замаскировать под панно, поместив рядом с ним еще несколько подобных дизайнерских элементов. Скрытые двери в этом случае обрамляются багетом из полиуретана, а полотна оклеиваются фотообоями.

Один из самых же эффективных способов получения «невидимки» состоит в создании дверей во всю высоту помещения. Сделать подобные конструкции практически всегда можно только на заказ, но зато их использование исключает сразу два горизонтальных шва. Это позволяет более эффективно замаскировать рассматриваемый элемент, причем для этого можно использовать любой вариант отделки: от оклейки обоями до создания зеркальной поверхности из больших панелей, подобранных по ширине проема.

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