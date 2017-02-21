



В общей численности населения Беларуси удельный вес мужчин составляет 46,6%. На начало 2017 года численность мужчин в республике составила 4427 тыс. человек и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 6 тыс. человек.

Как и ранее, три четверти мужского населения республики – горожане, каждый пятый мужчина живет в г. Минске. Средний возраст белорусских мужчин составляет 37 лет. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.

Численность мужчин Республики Беларусь (на начало года; тысяч человек)





В общей численности мужчин 65% находятся в трудоспособном возрасте, 16% – старше трудоспособного, каждый пятый – в возрасте младше трудоспособного.

Уровень занятости мужчин в прошедшем году в общей численности населения в трудоспособном возрасте составил 79,3%.

В числе занятых в экономике республики мужчины составляют 49,3%. Традиционно преимущественно «мужскими» являются такие виды экономической деятельности, как промышленность, строительство и транспорт.

Численность мужчин по областям и г. Минску (на начало 2017 г.; в процентах к итогу)





В 2016 году в брак вступило 64,5 тыс. мужчин. При этом впервые создали семьи 46,1 тыс. мужчин. Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20-29 лет. Причем каждый третий мужчина, заключивший брак в прошлом году, находился в возрасте 25-29 лет, каждый четвертый – в возрасте 20-24 года.