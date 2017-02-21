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Девятовский: Возвращение Остапчук? Ей ставят условия вернуть призовые. Это огромная сумма

22.02.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, что лишенная бронзовой медали Олимпиады-2008 в толкании ядра Надежда Остапчук для возвращения в спорт должна вернуть призовые деньги, которые она получила с 2008 года.


Надежда Остапчук. Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl

— Мы видим возвращение Надежды Остапчук. Но нам ставят условия возврата премиальных денег. Это огромная сумма. И надо смотреть возможности возврата этой суммы.

— Это должна будет федерация вернуть или все-таки сама Надежда?

— Конечно, спортсмену предлагают вернуть эту сумму. Но как мы разговаривали — для Надежды это неподъемная сумма и мы сейчас будем искать возможность. Но это очень большая сумма. Примерно сколько? Нет, это не миллионы долларов. Это могут быть сотни тысяч долларов, — сказал Девятовский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Вадим Девятовский также поделился мнением о лишении золотой медали чемпионки Олимпиады-2008 Оксаны Меньковой.

— Оксана Менькова? Здесь много вопросов есть. Не хочется эту тему будоражить. Потому что у человека горе… И мы понимаем, как это могло произойти. Тут масса есть вопросов. Но сегодня пускай Оксана сама примет решение для себя: надо или не надо возвращаться в спорт, — сказал Девятовский.

Председатель БФЛА также рассказал о том, что федерация пристально следит за спортсменами и намерена предотвращать применение допинга в детском и юношеском спорте.

— Наших атлетов проверяют в два-три раза больше, чем наших зарубежных соперников. Но если мы честны и чисты — нас это не пугает. Пускай проверяют.

Федерация заключила договор с нашим агентством — НАДА. В прошлом году взяли более 300 проб. Приезжают зарубежные коллеги и понимают, что это много и дорого.

Мы и за детским спортом следим в этом плане. И у детей тоже берут пробы. Чтобы ни у кого не было искушения. Потому что мы все равно разоблачим. Если кто-то вдруг начнется заниматься самодеятельностью, — отметил Вадим Девятовский.

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, что лишенная бронзовой медали Олимпиады-2008 в толкании ядра Надежда Остапчук для возвращения в спорт должна...

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