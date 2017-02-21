



Мощности предприятий концерна по выпуску бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения необходимо загрузить максимально. Такую задачу поставил перед руководителями организаций председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

Вопросы повышения эффективности работы целлюлозно-бумажных предприятий, специализирующихся на производстве санитарно-гигиенических изделий, рассматривались сегодня в концерне.

В системе «Беллесбумпрома» производство этой продукции осуществляют четыре предприятия: ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», СООО «Эксклюзив» и группа компаний «Интерпапер».

Данные производители консолидировано занимают порядка 63% от общей емкости рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в стране. В целом в Беларуси такую продукцию выпускают более 30 компаний.

Преимуществом предприятий концерна является тот факт, что только они обеспечивают полный цикл производства: от переработки исходного сырья (макулатуры и целлюлозы) и получения бумаги-основы до готовых санитарно-гигиенических изделий (рулонов бумажных полотенец, туалетной бумаги, салфеток, носовых платочков).

Остальные предприятия закупают готовую бумагу-основу, в том числе у предприятий концерна, и делают из нее поштучные готовые изделия.

При этом имеющиеся производственные мощности предприятий концерна по производству бумаги-основы задействованы в среднем на 50% (от 40% до 87% у разных организаций).

В 2016 году при общей установленной мощности производства в 38,1 тыс. тонн бумаги-основы в год, ее выпущено около 23 тыс. тонн, из которых чуть более 33% предприятиями самостоятельно переработано в готовые санитарно-гигиенические изделия. 40% от произведенной бумаги-основы экспортировано на европейский рынок и порядка 27% реализовано внутри страны другим переработчикам.

Наряду с внутренним производством бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий остается еще достаточно высоким импорт данной продукции. В 2016 году в Беларусь импортировано около 5,7 тыс. тонн бумаги-основы (экспортировано 9,2 тыс. тонн) и 9,9 тыс. тонн самих изделий (экспортировано 1,9 тыс. тонн). Импорт готовых изделий в общем объеме рынка этой продукции составил примерно 43%.

В этой связи председатель концерна нацеливает предприятия активнее заняться импортозамещением, и ориентироваться на переработку полуфабриката в готовую продукцию внутри страны с целью получения большей добавленной стоимости. При этом, ставится задача не просто нарастить объемы производства, а серьезно заняться развитием системы продаж, выстраиванием оптимальной и гибкой логистической сети.

Кроме того, Юрий Назаров акцентировал внимание производителей на необходимости расширения ассортимента выпускаемых санитарно-гигиенических изделий, повышения их качества и улучшения презентабельности упаковки.

Данная продукция предприятий концерна сегодня используется практически на всех автозаправочных станциях, в составах Белорусской железной дороги и на других объектах. Представлена она и в розничной торговой сети, однако уровень конкуренции с импортными аналогами в настоящее время достаточно высокий. И задача отечественных производителей в этой конкурентной борьбе - быть в преимуществе.

Для этого все есть, подчеркнул председатель концерна, необходимые мощности, сырье и трудовой потенциал, задействовав которые белорусские предприятия смогут практически полностью удовлетворять потребности внутреннего рынка в продукции санитарно-гигиенического назначения.

Юрий Назаров обозначил конкретные сроки реализации поставленных задач и повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий концерна.