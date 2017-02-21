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Как возвращать деньги с покупок: обзор карт с кэшбэком

22.02.2017 13:12 — Разное | Tut.by  
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Среди карточек, доступных в белорусских банках, становится все больше карт с функцией кэшбэк — то есть с возвратом процента от суммы покупки обратно на карточку. Некоторые банки предлагают кэшбэк не деньгами, а бонусными баллами, которые можно потратить только в определенных местах или на определенную услугу.


Фото с сайта sevsocium.com

Правда, существуют и ограничения: зачастую кэшбэк начисляется только на определенные операции — у каждого банка они отличаются в зависимости от продукта или типа карты. К тому же 31 декабря 2016 года закончилось действие указа президента № 493 от 16 октября 2014 года. Он, напомним, освобождал от подоходного налога кэшбэк, размер которого не превышал 2% от суммы платежей.

Теперь банки разделились на две группы — те, которые взимают подоходный налог, если кэшбэк превысил 111 рублей за год, и те, которые взимают подоходный налог независимо от суммы. При этом основная масса ставок по кэшбэку все равно находится в пределах 2%.

FINANCE.TUT.BY решил изучить, какие условия по картам с кэшбэком сейчас есть в белорусских банках.

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Налог при сумме кэшбэка более 111 рублей

В зависимости от выбранной категории покупок (например, продукты) в Альфа-Банке по Карте № 1 будет начисляться максимальный кэшбэк 2%, по остальным покупкам он составит 1%. Категорию можно изменить один раз в месяц. При сумме безналичных операций от 300 рублей — обслуживание карточки бесплатно.

В Белгазпромбанке по карте рассрочки «Карта покупок» размер кэшбэка будет зависеть от типа карты: кредитная или дебетовая. Если «Карта покупок» будет оформлена с лимитом овердрафта, размер кэшбэка составит 2% на собственные средства, если брать обычную дебетовую — кэшбэк составит 1,5%. Кэшбэк начисляется и по кредитной карте «Быстрые деньги» в размере 1,5%.

Продукты Идея Банка ориентированы на разные возрастные группы. Для белорусов до 30 лет предлагается карта Party Card, где максимальный размер кэшбэка может составлять 3% от суммы покупок товаров и услуг и 1,5% на сумму всех остальных безналичных операций. Если вам за 30, то банк предлагает оформить карту «Ещё» с кэшбэком от 1,5% до 3%. Ну и карточка «На здоровье» — для пенсионеров. Размер кэшбэка — до 5% от суммы покупок в любой аптеке Беларуси. В подарок прилагается договор страхования медицинских расходов. Бесплатное обслуживание при зачислении 100 рублей в месяц на карточку и возможность снимать деньги без комиссии во всех банкоматах страны.

Возврат кэшбэка по карточкам Технобанка «Талака» и «Талака Ладная» — до 3% в зависимости от суммы совершаемой покупки. Обязательным условием является проведение минимум 15 операций в месяц. Первоначальный взнос по продукту «Талака» не предусмотрен, по продукту «Талака Ладная» — 100 рублей. Кэшбэк в размере от 1 до 5% начисляется на карточки Travel Card и Gold, в том числе и на покупки за рубежом.

Налог со всей суммы кэшбэка

Белагропромбанк предлагает кэшбэк только на пенсионные карточки в рамках пакета «Забота» в размере 2% от суммы покупки в продовольственных магазинах и аптеках Беларуси.

Беларусбанк предлагает кэшбэк до 12% по карте «Магнит» при покупках в магазинах-партнерах в рамках программы лояльности «Ваш бонус». Если расходы по карточке за месяц больше 50 рублей, ежемесячное вознаграждения за обслуживание карточки в размере 1 рубль не взимается. В рамках данной программы лояльности участвуют карты «Белкарт-Премиум», MasterCard Gold (пакет услуг «Престиж»), Visa Platinum (пакет услуг «Платинум»), где размер бонуса будет 0,3%, 0,5% или 1% от безналичной покупки соответственно, а также «Белкарт-Maestro», «Белкарт-Премиум-Maestro» (Клуб «Бархат»), Visa Electron (Клуб #настарт), MasterCard Gold (клуб «Карт-бланш») с кэшбэком до 5%.

В Белорусском народном банке есть возможность подключить кэшбэк к любой банковской карте. Его размер составит 1% при совершении операций на сумму более 20% от находящихся средств на карте в месяц. Разовое подключение услуги к любой карте стоит 5 долларов.

МТБанк с недавних пор предлагает клиентам ИКС-карту, которая объединяет карты Халва, Халва+, Автокарта, PayOkay и МТБанк-Корона. В зависимости от выбранного продукта кэшбэк будет варьироваться от 1% до 10%. По Халве кэшбэк начисляется только по операциям с использованием собственных денежных средств.

Приорбанк по карточке «Бумеранг» устанавливает кэшбэк от 0,7 до 1,3% в зависимости от уровня карточки. MasterCard Standard PayPass, Visa Classic payWave — 0,7%, MasterCard Gold PayPass, Visa Gold, Visa Gold payWave — 1%, Visa Platinum, Visa Platinum payWave — 1,3%. По данной карточке действует ограничение по снятию наличных без комиссии до 300 рублей и отсутствует возможность пополнить депозит или оплатить кредит, но возможно пополнение карты бесплатно через ЕРИП. По кредитной карточке «Для ежедневных покупок» кэшбэк составляет до 2% от суммы операций. Подоходный налог, как сообщили в банке, не взимается.

Банк Продукт Кэшбэк, % Стоимость выпуска (на 21.02.2017)
Альфа-Банк Карта № 1, BYN
Заказать карту 		1−2% 0
Белагропромбанк Забота, BYN 2% 0
Беларусбанк Карта рассрочки «Магнит», BYN до 12% в магазинах-партнерах 4 BYN
Клуб «Бархат», BYN 1−5% 12 BYN (11 BYN при оформлении дистанционно)
Клуб «#Настарт», BYN/USD/EUR/RUB 1−1,5% 10 BYN/5 USD/5 EUR/ 300 RUB (9 BYN при оформлении дистанционно)
Карт-бланш, BYN/USD/EUR/RUB 0,5−2% 35 BYN/18 USD/ 18 EUR/ 1150 RB (30 BYN при оформлении дистанционно)
Белгазпромбанк Карта рассрочки «Карта Покупок», BYN
Заказать карту 		1,5−2% 0
Кредитная карточка «Быстрые деньги», BYN
Заказать карту 		1,5% 0
Белорусский народный банк Подключается к любой кредитной, сберегательной или дебетовой карте, выпущенной банком по заявлению клиента
Заказать карту 		1% стоимость карты в зависимости от уровня
Идея Банк Пенсионная карта «На здоровье», BYN
Заказать карту 		5% 0
PartyCard, BYN
Заказать карту 		1,5−3% 10 BYN
Еще, BYN
Заказать карту 		1,5−3% 18 BYN
МТБанк Автокарта, BYN
Заказать карту 		1−10% 19,9 BYN
Халва, BYN
Заказать карту 		1,5% 9,9 BYN
PayOkay, BYN
Заказать карту 		1,5−5% 19,9 BYN
МТБанк-Корона, BYN
Заказать карту 		1% 19,9 BYN
Приорбанк Карточка «Бумеранг», BYN/ USD/EUR 0,7%-1,3% От 55 BYN до 330 BYN (в зависимости от уровня карты)
Кредитная карточка для ежедневных покупок, BYN
Заказать карту 		1−2% 0
Технобанк Платежная карточка «Талака», BYN 0,3−3% 1,5 BYN
Премиальная карточка «Талака Ладная», BYN
Заказать карту 		0,3−3% 1,5 BYN
Travel card, BYN/USD/EUR 1−5% 15 BYN/ 10 USD/10 EUR
Gold, BYN/USD/EUR
Заказать карту 		1−5% 10 BYN/10 USD/10 EUR за выпуск, 45 BYN/50 UDS/50 EUR за 1 год обслуживания

Каталог всех карточек в белорусских банках смотрите ТУТ!

 
 
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Среди карточек, доступных в белорусских банках, становится все больше карт с функцией кэшбэк - то есть с возвратом процента от суммы покупки обратно. FINANCE.TUT.BY решил...

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