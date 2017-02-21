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Как возвращать деньги с покупок: обзор карт с кэшбэком
Среди карточек, доступных в белорусских банках, становится все больше карт с функцией кэшбэк — то есть с возвратом процента от суммы покупки обратно на карточку. Некоторые банки предлагают кэшбэк не деньгами, а бонусными баллами, которые можно потратить только в определенных местах или на определенную услугу.
Правда, существуют и ограничения: зачастую кэшбэк начисляется только на определенные операции — у каждого банка они отличаются в зависимости от продукта или типа карты. К тому же 31 декабря 2016 года закончилось действие указа президента № 493 от 16 октября 2014 года. Он, напомним, освобождал от подоходного налога кэшбэк, размер которого не превышал 2% от суммы платежей.
Теперь банки разделились на две группы — те, которые взимают подоходный налог, если кэшбэк превысил 111 рублей за год, и те, которые взимают подоходный налог независимо от суммы. При этом основная масса ставок по кэшбэку все равно находится в пределах 2%.
FINANCE.TUT.BY решил изучить, какие условия по картам с кэшбэком сейчас есть в белорусских банках.
Налог при сумме кэшбэка более 111 рублей
В зависимости от выбранной категории покупок (например, продукты) в Альфа-Банке по
В Белгазпромбанке по карте рассрочки «
Продукты Идея Банка ориентированы на разные возрастные группы. Для белорусов до 30 лет предлагается карта
Возврат кэшбэка по карточкам Технобанка «Талака» и «
Налог со всей суммы кэшбэка
Белагропромбанк предлагает кэшбэк только на пенсионные карточки в рамках пакета «Забота» в размере 2% от суммы покупки в продовольственных магазинах и аптеках Беларуси.
Беларусбанк предлагает кэшбэк до 12% по карте «Магнит» при покупках в магазинах-партнерах в рамках программы лояльности «Ваш бонус». Если расходы по карточке за месяц больше 50 рублей, ежемесячное вознаграждения за обслуживание карточки в размере 1 рубль не взимается. В рамках данной программы лояльности участвуют карты «Белкарт-Премиум», MasterCard Gold (пакет услуг «Престиж»), Visa Platinum (пакет услуг «Платинум»), где размер бонуса будет 0,3%, 0,5% или 1% от безналичной покупки соответственно, а также «Белкарт-Maestro», «Белкарт-Премиум-Maestro» (Клуб «Бархат»), Visa Electron (Клуб #настарт), MasterCard Gold (клуб «Карт-бланш») с кэшбэком до 5%.
В Белорусском народном банке есть возможность подключить кэшбэк
МТБанк с недавних пор предлагает клиентам
Приорбанк по карточке «Бумеранг» устанавливает кэшбэк от 0,7 до 1,3% в зависимости от уровня карточки. MasterCard Standard PayPass, Visa Classic payWave — 0,7%, MasterCard Gold PayPass, Visa Gold, Visa Gold payWave — 1%, Visa Platinum, Visa Platinum payWave — 1,3%. По данной карточке действует ограничение по снятию наличных без комиссии до 300 рублей и отсутствует возможность пополнить депозит или оплатить кредит, но возможно пополнение карты бесплатно через ЕРИП. По кредитной карточке «
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Среди карточек, доступных в белорусских банках, становится все больше карт с функцией кэшбэк - то есть с возвратом процента от суммы покупки обратно. FINANCE.TUT.BY решил...
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