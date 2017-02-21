Среди карточек, доступных в белорусских банках, становится все больше карт с функцией кэшбэк — то есть с возвратом процента от суммы покупки обратно на карточку. Некоторые банки предлагают кэшбэк не деньгами, а бонусными баллами, которые можно потратить только в определенных местах или на определенную услугу.



Фото с сайта sevsocium.com

Правда, существуют и ограничения: зачастую кэшбэк начисляется только на определенные операции — у каждого банка они отличаются в зависимости от продукта или типа карты. К тому же 31 декабря 2016 года закончилось действие указа президента № 493 от 16 октября 2014 года. Он, напомним, освобождал от подоходного налога кэшбэк, размер которого не превышал 2% от суммы платежей.

Теперь банки разделились на две группы — те, которые взимают подоходный налог, если кэшбэк превысил 111 рублей за год, и те, которые взимают подоходный налог независимо от суммы. При этом основная масса ставок по кэшбэку все равно находится в пределах 2%.

FINANCE.TUT.BY решил изучить, какие условия по картам с кэшбэком сейчас есть в белорусских банках.

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Налог при сумме кэшбэка более 111 рублей В зависимости от выбранной категории покупок (например, продукты) в Альфа-Банке по Карте № 1 будет начисляться максимальный кэшбэк 2%, по остальным покупкам он составит 1%. Категорию можно изменить один раз в месяц. При сумме безналичных операций от 300 рублей — обслуживание карточки бесплатно. В Белгазпромбанке по карте рассрочки « Карта покупок » размер кэшбэка будет зависеть от типа карты: кредитная или дебетовая. Если «Карта покупок» будет оформлена с лимитом овердрафта, размер кэшбэка составит 2% на собственные средства, если брать обычную дебетовую — кэшбэк составит 1,5%. Кэшбэк начисляется и по кредитной карте « Быстрые деньги » в размере 1,5%. Продукты Идея Банка ориентированы на разные возрастные группы. Для белорусов до 30 лет предлагается карта Party Card , где максимальный размер кэшбэка может составлять 3% от суммы покупок товаров и услуг и 1,5% на сумму всех остальных безналичных операций. Если вам за 30, то банк предлагает оформить карту « Ещё » с кэшбэком от 1,5% до 3%. Ну и карточка « На здоровье » — для пенсионеров. Размер кэшбэка — до 5% от суммы покупок в любой аптеке Беларуси. В подарок прилагается договор страхования медицинских расходов. Бесплатное обслуживание при зачислении 100 рублей в месяц на карточку и возможность снимать деньги без комиссии во всех банкоматах страны. Возврат кэшбэка по карточкам Технобанка «Талака» и « Талака Ладная » — до 3% в зависимости от суммы совершаемой покупки. Обязательным условием является проведение минимум 15 операций в месяц. Первоначальный взнос по продукту «Талака» не предусмотрен, по продукту «Талака Ладная» — 100 рублей. Кэшбэк в размере от 1 до 5% начисляется на карточки Travel Card и Gold, в том числе и на покупки за рубежом. Налог со всей суммы кэшбэка Белагропромбанк предлагает кэшбэк только на пенсионные карточки в рамках пакета «Забота» в размере 2% от суммы покупки в продовольственных магазинах и аптеках Беларуси. Беларусбанк предлагает кэшбэк до 12% по карте «Магнит» при покупках в магазинах-партнерах в рамках программы лояльности «Ваш бонус». Если расходы по карточке за месяц больше 50 рублей, ежемесячное вознаграждения за обслуживание карточки в размере 1 рубль не взимается. В рамках данной программы лояльности участвуют карты «Белкарт-Премиум», MasterCard Gold (пакет услуг «Престиж»), Visa Platinum (пакет услуг «Платинум»), где размер бонуса будет 0,3%, 0,5% или 1% от безналичной покупки соответственно, а также «Белкарт-Maestro», «Белкарт-Премиум-Maestro» (Клуб «Бархат»), Visa Electron (Клуб #настарт), MasterCard Gold (клуб «Карт-бланш») с кэшбэком до 5%. В Белорусском народном банке есть возможность подключить кэшбэк к любой банковской карте . Его размер составит 1% при совершении операций на сумму более 20% от находящихся средств на карте в месяц. Разовое подключение услуги к любой карте стоит 5 долларов. МТБанк с недавних пор предлагает клиентам ИКС-карту , которая объединяет карты Халва, Халва+, Автокарта, PayOkay и МТБанк-Корона. В зависимости от выбранного продукта кэшбэк будет варьироваться от 1% до 10%. По Халве кэшбэк начисляется только по операциям с использованием собственных денежных средств. Приорбанк по карточке «Бумеранг» устанавливает кэшбэк от 0,7 до 1,3% в зависимости от уровня карточки. MasterCard Standard PayPass, Visa Classic payWave — 0,7%, MasterCard Gold PayPass, Visa Gold, Visa Gold payWave — 1%, Visa Platinum, Visa Platinum payWave — 1,3%. По данной карточке действует ограничение по снятию наличных без комиссии до 300 рублей и отсутствует возможность пополнить депозит или оплатить кредит, но возможно пополнение карты бесплатно через ЕРИП. По кредитной карточке « Для ежедневных покупок » кэшбэк составляет до 2% от суммы операций. Подоходный налог, как сообщили в банке, не взимается.

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