



Будущая способность человечества прокормить себя под угрозой срыва из-за усиливающегося давления на природные ресурсы, а также роста неравенства и количества радиоактивных осадков вследствие изменения климата, говорится в новом докладе ФАО.

Как сообщили "Ежедневнику" в ФАО, несмотря на то, что за последние 30 лет был достигнут значительный прогресс в деле сокращения глобального голода, расширение производства продовольствия и экономический рост часто дорого обходятся окружающей среде.

«Уже уничтожена почти половина лесов, некогда покрывавших Землю. Подземные воды быстро истощаются. Стремительно утрачивается биоразнообразие», - отмечается в докладе ФАО.

В результате, планета может не справится, если сохранятся подобные тенденции, предупредил Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в своем предисловии к докладу.

К 2050 году ряды человечества, вероятно, пополнятся до почти 10 миллиардов человек. При сценарии с умеренным экономическим ростом такие темпы роста населения приведут к росту мирового спроса на сельскохозяйственную продукцию на 50% по сравнению с текущим уровнем, что, в свою очередь, приведет к усилению давления на уже истощенные природные ресурсы.

В то же время все большее количество людей будет потреблять все меньше зерновых и больше мяса, фруктов, овощей и обработанных пищевых продуктов - результат продолжающейся глобальной смены рациона питания - процесс, который также будет усиливать давление на ресурсы, что приведет к росту темпов обезлесения, деградации земель и выбросов парниковых газов.

Наряду с этими тенденциями, изменение климата планеты приведет к дополнительным сложностям.

«Изменение климата повлияет на все аспекты производства продуктов питания», - говорится в докладе. Они включают в себя большую изменчивость осадков и увеличение частоты засух и наводнений.

В ФАО задаются вопросом: Смогут ли в будущем мировое сельское хозяйство и продовольственные системы устойчивым образом удовлетворять потребности растущего населения земного шара?

Короткий ответ: да, продовольственные системы планеты способны производить достаточное количество продовольствия, чтобы сделать это на устойчивой основе, но для реализации этого потенциала потребуются фундаментальные преобразования.

Без вложений и переоснащения продовольственных систем слишком много людей останутся голодными в 2030 году - год достижения новых целей устойчивого развития (ЦУР). Повестка дня в области устойчивого развития направлена на искоренение хронического дефицита продовольствия и неполноценного питания, говорится в докладе.

Без дополнительных усилий по содействию развитию бедных регионов, сокращению неравенства и защите уязвимых групп населения, более 600 миллионов человек все еще будут голодать в 2030 году. На самом деле, текущие темпы прогресса не достаточны для того, чтобы искоренить голод к 2050 году.

Где же мы будем брать пищу?

Учитывая ограниченные возможности для расширения земельных и водных ресурсов на нужды сельского хозяйства, рост производства продовольствия, необходимый для удовлетворения растущего спроса на продукты питания, будет происходить в основном за счет повышения производительности и более эффективного использования ресурсов.

Однако есть тревожные признаки того, что урожайность основных сельскохозяйственных культур практически не растет. С 1990-х годов средний рост урожайности кукурузы, риса и пшеницы был чуть выше 1 процента годовых, отмечается в докладе.

Для решения этих и других проблем, изложенных в докладе, вести «бизнес как обычно» больше не представляется возможным.

Необходимы фундаментальные преобразования сельскохозяйственных систем, сельской экономики и рациональное использование природных ресурсов, если мы хотим решить многочисленные задачи, стоящие перед нами и реализовать весь потенциал агропромышленного комплекса в целях обеспечения безопасного и здорового будущего для всех.

Системы земледелия с высоким расходованием ресурсов и средств производства, которые приводят к массовой вырубке лесов, дефициту воды, истощению почв и высокому уровню выбросов парниковых газов, не могут обеспечить устойчивое сельскохозяйственное производство.

Основной задачей является создание большего с меньшими затратами при сохранении и повышении уровня жизни малых семейных фермерских хозяйств, а также обеспечение доступа к продовольствию наиболее уязвимым группам населения. Для этого необходим двуединый подход, который сочетает в себе инвестиции в социальную защиту, чтобы немедленно начать бороться с недоеданием, и инвестиции в производственную деятельность в интересах бедных слоев населения, особенно в сельское хозяйство и сельскую экономику для устойчивого расширения возможностей получения доходов для бедных.

Миру надо будет переходить на более устойчивые продовольственные системы, способствующие рациональному использованию земельных, водных и других ресурсов, и резко сократить использование ископаемого топлива, что приведет к резкому сокращению парниковых газов в результате ведения сельскохозяйственной деятельности, сохранению биоразнообразия и снижению отходов. Это потребует большего объема инвестиций в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, а также увеличения затрат в научные исследования и разработку в целях содействия инновациям, поддержки устойчивого роста производства, а также поиска более эффективных способов борьбы с дефицитом воды и изменением климата.

Наряду с ростом производства и повышением устойчивости, столь же важное значение будет иметь создание цепочек поставки пищевых продуктов, которые позволят фермерам в странах с низким и средним уровнем дохода получить доступ к городским рынкам, равно как и меры, которые обеспечивают доступ потребителей к питательным и безопасным продуктам питания по доступным ценам, таким как политика в области ценообразования и программы социальной защиты, говорится в докладе.

Тенденции и задачи

В докладе выделены 15 тенденций и 10 задач, касающихся продовольственных систем мира:

15 тенденций

Быстрый рост населения мира сопровождается ростом темпов урбанизации и старением населения

Неравномерные тенденции в области экономического роста, доходов семьи, инвестиций в сельское хозяйство и экономического неравенства

Значительно увеличилась конкуренция за природные ресурсы

Изменение климата

Замедление урожайности в сельском хозяйстве

Трансграничные заболевания

Увеличение частоты конфликтов, кризисов и стихийных бедствий

Перманентное состояние бедности, неравенства и отсутствия продовольственной безопасности

Изменения рациона питания, влияющие на питание и здоровье

Структурные изменения в экономических системах и последствия для занятости

Рост миграции

Изменение продовольственных систем и его воздействие на средства к существованию фермеров

Рост продовольственных потерь и пищевых отходов

Новые международные механизмы управления для реагирования на проблемы, касающиеся продовольственной безопасности и питания

Изменения международных механизмов финансирования в целях развития.

10 задач

Устойчивое повышение урожайности в сельском хозяйстве для удовлетворения растущего спроса

Обеспечение устойчивой базы природных ресурсов

Решение проблемы изменения климата и усиления стихийных бедствий

Искоренение крайней нищеты и сокращение неравенства

Искоренение голода и всех форм неполноценного питания

Создание более эффективных, инклюзивных и устойчивых продовольственных систем

Улучшение возможностей получения доходов в сельских районах и устранение коренных причин миграции

Повышение устойчивости к затяжным кризисам, стихийным бедствиям и конфликтам

Предотвращение появления трансграничных угроз сельскому хозяйству и продовольственным системам

Необходимость внедрения последовательного, эффективного национального и международного управления