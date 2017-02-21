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ФАО: глобальная цель преодоления голода находится под угрозой
22.02.2017 15:50 — Разное | Ежедневник
Будущая способность человечества прокормить себя под угрозой срыва из-за усиливающегося давления на природные ресурсы, а также роста неравенства и количества радиоактивных осадков вследствие изменения климата, говорится в новом докладе ФАО.
Как сообщили "Ежедневнику" в ФАО, несмотря на то, что за последние 30 лет был достигнут значительный прогресс в деле сокращения глобального голода, расширение производства продовольствия и экономический рост часто дорого обходятся окружающей среде.
«Уже уничтожена почти половина лесов, некогда покрывавших Землю. Подземные воды быстро истощаются. Стремительно утрачивается биоразнообразие», - отмечается в докладе ФАО.
В результате, планета может не справится, если сохранятся подобные тенденции, предупредил Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в своем предисловии к докладу.
К 2050 году ряды человечества, вероятно, пополнятся до почти 10 миллиардов человек. При сценарии с умеренным экономическим ростом такие темпы роста населения приведут к росту мирового спроса на сельскохозяйственную продукцию на 50% по сравнению с текущим уровнем, что, в свою очередь, приведет к усилению давления на уже истощенные природные ресурсы.
В то же время все большее количество людей будет потреблять все меньше зерновых и больше мяса, фруктов, овощей и обработанных пищевых продуктов - результат продолжающейся глобальной смены рациона питания - процесс, который также будет усиливать давление на ресурсы, что приведет к росту темпов обезлесения, деградации земель и выбросов парниковых газов.
Наряду с этими тенденциями, изменение климата планеты приведет к дополнительным сложностям.
«Изменение климата повлияет на все аспекты производства продуктов питания», - говорится в докладе. Они включают в себя большую изменчивость осадков и увеличение частоты засух и наводнений.
В ФАО задаются вопросом: Смогут ли в будущем мировое сельское хозяйство и продовольственные системы устойчивым образом удовлетворять потребности растущего населения земного шара?
Короткий ответ: да, продовольственные системы планеты способны производить достаточное количество продовольствия, чтобы сделать это на устойчивой основе, но для реализации этого потенциала потребуются фундаментальные преобразования.
Без вложений и переоснащения продовольственных систем слишком много людей останутся голодными в 2030 году - год достижения новых целей устойчивого развития (ЦУР). Повестка дня в области устойчивого развития направлена на искоренение хронического дефицита продовольствия и неполноценного питания, говорится в докладе.
Без дополнительных усилий по содействию развитию бедных регионов, сокращению неравенства и защите уязвимых групп населения, более 600 миллионов человек все еще будут голодать в 2030 году. На самом деле, текущие темпы прогресса не достаточны для того, чтобы искоренить голод к 2050 году.
Где же мы будем брать пищу?
Учитывая ограниченные возможности для расширения земельных и водных ресурсов на нужды сельского хозяйства, рост производства продовольствия, необходимый для удовлетворения растущего спроса на продукты питания, будет происходить в основном за счет повышения производительности и более эффективного использования ресурсов.
Однако есть тревожные признаки того, что урожайность основных сельскохозяйственных культур практически не растет. С 1990-х годов средний рост урожайности кукурузы, риса и пшеницы был чуть выше 1 процента годовых, отмечается в докладе.
Для решения этих и других проблем, изложенных в докладе, вести «бизнес как обычно» больше не представляется возможным.
Необходимы фундаментальные преобразования сельскохозяйственных систем, сельской экономики и рациональное использование природных ресурсов, если мы хотим решить многочисленные задачи, стоящие перед нами и реализовать весь потенциал агропромышленного комплекса в целях обеспечения безопасного и здорового будущего для всех.
Системы земледелия с высоким расходованием ресурсов и средств производства, которые приводят к массовой вырубке лесов, дефициту воды, истощению почв и высокому уровню выбросов парниковых газов, не могут обеспечить устойчивое сельскохозяйственное производство.
Основной задачей является создание большего с меньшими затратами при сохранении и повышении уровня жизни малых семейных фермерских хозяйств, а также обеспечение доступа к продовольствию наиболее уязвимым группам населения. Для этого необходим двуединый подход, который сочетает в себе инвестиции в социальную защиту, чтобы немедленно начать бороться с недоеданием, и инвестиции в производственную деятельность в интересах бедных слоев населения, особенно в сельское хозяйство и сельскую экономику для устойчивого расширения возможностей получения доходов для бедных.
Миру надо будет переходить на более устойчивые продовольственные системы, способствующие рациональному использованию земельных, водных и других ресурсов, и резко сократить использование ископаемого топлива, что приведет к резкому сокращению парниковых газов в результате ведения сельскохозяйственной деятельности, сохранению биоразнообразия и снижению отходов. Это потребует большего объема инвестиций в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, а также увеличения затрат в научные исследования и разработку в целях содействия инновациям, поддержки устойчивого роста производства, а также поиска более эффективных способов борьбы с дефицитом воды и изменением климата.
Наряду с ростом производства и повышением устойчивости, столь же важное значение будет иметь создание цепочек поставки пищевых продуктов, которые позволят фермерам в странах с низким и средним уровнем дохода получить доступ к городским рынкам, равно как и меры, которые обеспечивают доступ потребителей к питательным и безопасным продуктам питания по доступным ценам, таким как политика в области ценообразования и программы социальной защиты, говорится в докладе.
Тенденции и задачи
В докладе выделены 15 тенденций и 10 задач, касающихся продовольственных систем мира:
15 тенденций
10 задач
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Будущая способность человечества прокормить себя под угрозой срыва из-за усиливающегося давления на природные ресурсы, а также роста неравенства и количества...
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