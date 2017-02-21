Рассматривая астрологическую карту президента Беларуси на 2017 год, астролог Светлана Драган обратила внимание на неординарные свойства его личности — супер-ответственность, хозяйственность, приверженность истории, но в то же время ярко выраженную независимость, которая порой носит парадоксальный характер.

"Сейчас наши лидеры олицетворяют собой исторические процессы, и тут их астрологические карты идут в некоем противоречии. Что касается Александра Лукашенко, то в его карте все выглядит некоей серьезной внутренней метаморфозой. 26 февраля у нас случится солнечное затмение, и это всегда полный радикальный разворот как внутренних позиций, так и внешних", — отметила Драган.

Астролог предположила, что в конце февраля белорусский лидер может удивить всех внутренней трансформацией и сменой политических мнений. Такая же тенденция продолжится и в марте 2017 года.



© Sputnik / Виктор Толочко Астролог: что пророчат звезды новому президенту США Дональду Трампу?

"Где-то в районе 13-го марта есть вероятность неких резких шагов, которые в своих последствиях могут довольно смело трансформировать финансовые и правовые отношения как внутри государства, так и во внешней политике. К этому добавится и период в районе 8-го апреля. И все это общим аккордом выдаст новую, неординарную экономическую направленность", — рассказала астролог.

Драган отметила, что сильнейшее влияние в астрологической карте белорусского лидера на 2017 год имеет Уран. Это революционно-поворотный фактор, который всегда несет за собой непредсказуемые шаги. В то же время в карте российского лидера видна конструктивная позиция, не исключающая сложностей, напряжения и потерь в течение 2017 года.

"Лидер России вынужден сохранять свои интересы. И руководителю Беларуси может показаться, что это некая милитаристская позиция. Поэтому шаги, которые и далее будут предприниматься в Беларуси, будут больше направлены в сторону Запада", — отметила астролог.

Самым сложным периодом года астролог назвала июнь, в этом месяце партнерские настроения Беларуси могут быть ориентированы в сторону западных стран.

"Здесь есть возможность неких альянсов, экономических, хозяйственных, политических. Скорее всего, Беларусь будет двигаться в эту сторону, и двигаться довольно активно", — рассказала астролог.

Беседу с популярным российским астрологом Светланой Драган о ближайшей судьбе белорусско-российских отношений и возможных переменах в политических настроениях Лукашенко и Путина слушайте на радио Sputnik Беларусь.