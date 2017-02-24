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В Беларуси заблокировали Луркоморье

25.02.2017 13:51 — Разное | Tut.by  
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Пользователи сообщают о блокировке в Беларуси популярного российского интернет-ресурса Луркоморье (Лурк, lurkmore.to).

При попытке открыть сайт пользователи видят сообщение, что «доступ к данному интернет-ресурсу ограничен» (скриншот сделан в сети velcom):


Пункт 8 Указа президента №60 звучит следующим образом:

Поставщики интернет-услуг по запросу пользователей интернет-услуг оказывают услуги по ограничению доступа этих пользователей к информации, содержание которой направлено на:

  • осуществление экстремистской деятельности;
  • незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых, токсических веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
  • содействие незаконной миграции и торговле людьми;
  • распространение порнографических материалов;
  • пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных законодательством.

Абоненты МТС и ByFly видят следующее сообщение:


Скриншот: @Nanogon265

Как сообщает Википедия, интернет-сайт Луркоморье — неформальная, неформатная, фривольная и юмористическая интернет-энциклопедия на движке MediaWiki, позиционирующая себя как «энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального».

Статьи Луркоморья написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой.

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