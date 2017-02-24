пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных законодательством.
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Как сообщает Википедия, интернет-сайт Луркоморье — неформальная, неформатная, фривольная и юмористическая интернет-энциклопедия на движке MediaWiki, позиционирующая себя как «энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального».
Статьи Луркоморья написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой.
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