﻿ В лобовом столкновении с фурой в Польше погибли двое белорусов и россиянин. 21.by
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В лобовом столкновении с фурой в Польше погибли двое белорусов и россиянин

25.02.2017 22:15 — Разное | Tut.by  
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Двое граждан Беларуси погибли и один пострадал утром 25 февраля в ДТП в Польше на трассе Варшава — Белосток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами попал в ДТП около 9 часов утра. Произошло столкновение с фурой: она выехала со встречной полосы на полосу движения легкового автомобиля, в котором находились четыре человека. По сообщениям польских СМИ, водитель большегруза объясняет случившееся лопнувшим колесом.

— В результате ДТП на месте скончались двое граждан Беларуси, а также гражданин Российской Федерации. Один пострадавший был доставлен в больницу, — рассказали в МИД.

Консульский отдел посольства Беларуси в Польше установил, что пострадавший, при котором не было обнаружено документов, также является гражданином Беларуси. Его жизни, несмотря на полученные травмы, ничего не угрожает. Он находится в сознании. Консульский отдел устанавливает контакт с родственниками погибших и пострадавшего. Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие.

 
 
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