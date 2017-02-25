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Борткевич: Машеров давал звания далеко не всем

26.02.2017 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня исполняется 99 лет со дня рождения Петра Машерова, человека легендарной судьбы, мощнейшего государственного деятеля, руководителя Беларуси советского периода. Каким он был, мы услышали от легендарного "Песняра" Леонида Борткевича, который был лично знаком с Петром Мироновичем.

"Машеров приехал на наш концерт во Дворец Спорта, в конце концерта к нам прибежал министр культуры и сказал, что Машеров просит, чтобы мы еще раз исполнили "Александрыну". Потом мы узнали, что он даже прослезился во время нашего выхода на бис", — рассказал Борткевич.

После этого выступления руководством страны было решено присвоить всем участникам "Песняров" звание заслуженного артиста. Поскольку Владимир Мулявин на тот момент уже был заслуженным артистом, то ему было решено присвоить звание народного.

Борткевич отметил, что Машеров был не просто прекрасным руководителем, но и очень добрым человеком, символом Беларуси, которого все любили.

Больше воспоминаний Леонида Борткевича о том, каким был человеком Петр Машеров — на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Легендарный "Песняр" рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как Машеров слушал "Александрыну" и что за этим последовало.

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