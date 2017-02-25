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"Кольцо огня": прямая трансляция солнечного затмения в Чили
Сегодня, 26 февраля, в некоторых районах Земли можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Проект Slooh
Трансляция идет в режиме реального времени. Одна из камер установлена на телескопе, расположенном в городе Койайке в Чили. Авторы проекта намерены отследить затмение от начала до конца, еще одна камера находится в ЮАР.
Максимум затмения случится в 17.54 по минскому времени — в этот момент Луна закроет Солнце на 99,2% его диаметра. Кольцевая фаза продлится всего 44 секунды, ширина области на Земле, откуда ее получится увидеть, составит всего 30 километров.
Кольцеобразное затмение на небе увидят жители южных частей Чили и Аргентины, Анголы и некоторых районов Демократической Республики Конго. Частичное затмение будет видно в Южной и Западной Африке, на юге Южной Америки и в Антарктиде.
В этом году землян ждет еще и полное солнечное затмение. Оно
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Максимум затмения случится в 17.54 по минскому времени.
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