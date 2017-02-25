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"Кольцо огня": прямая трансляция солнечного затмения в Чили

26.02.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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Сегодня, 26 февраля, в некоторых районах Земли можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Проект Slooh ведет прямую трансляцию астрономического явления, которое в этот раз обходит территорию Беларуси стороной.


Изображение: Slooh / youtube.com

Трансляция идет в режиме реального времени. Одна из камер установлена на телескопе, расположенном в городе Койайке в Чили. Авторы проекта намерены отследить затмение от начала до конца, еще одна камера находится в ЮАР.

Напомним, Луна проходит перед Солнцем. Из-за особенностей движения небесных тел спутник не заслонит звезду полностью: темный диск Луны будет окружен ослепительным «кольцом огня».

Максимум затмения случится в 17.54 по минскому времени — в этот момент Луна закроет Солнце на 99,2% его диаметра. Кольцевая фаза продлится всего 44 секунды, ширина области на Земле, откуда ее получится увидеть, составит всего 30 километров.

Кольцеобразное затмение на небе увидят жители южных частей Чили и Аргентины, Анголы и некоторых районов Демократической Республики Конго. Частичное затмение будет видно в Южной и Западной Африке, на юге Южной Америки и в Антарктиде.


Кольцеобразное солнечное затмение 20 мая 2012 года в США. Фото: Reuters

В этом году землян ждет еще и полное солнечное затмение. Оно произойдет 21 августа 2017 года, его полную фазу можно будет наблюдать на территории США, частичную — в Западной Европе и в Южной Америке. Ближайшее затмение, которое частично смогут наблюдать белорусы, произойдет 21 июня 2020.

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Максимум затмения случится в 17.54 по минскому времени.

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