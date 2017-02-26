Новую МКАД-2 официально открыли чуть больше двух месяцев назад. За это время логисты крупных организаций вполне могли продумать новые маршруты, а автомобилисты разузнать о новой трассе. AUTO.TUT.BY посмотрел, кто ездит по новой дороге, строительство которой обошлось белорусским автомобилистам в 507,1 миллиона деноминированных рублей.





Выезжаем из Минска по Е30 в сторону Дзержинска утром. Поток автомобилистов, рванувших из Минска на выходные к родственникам, довольно плотный. Но даже если бы дорога была пустой, ехать по ней разрешенные 120 км/ч проблематично. После зимы дорожное покрытие далеко от идеального состояния — много поврежденных мест, которые ждут своего «звездного часа» — ямочного ремонта.

Поток машин остается на М1/Е30. Мы же сворачиваем на новую М14 — МКАД-2 — в направлении Гродно и попадаем в параллельную реальность: туман, дорога и абсолютная тишина. Шумит только бетонка под колесами старенького VW Passat, где шумоизоляция уже никакая.





Набираю скорость до 100−120 километров в час — сцепление колес с дорогой по личным ощущениям неплохое. Машина держит дорогу, из стороны в сторону не вихляет. Это неплохо, если сравнивать с той же М1, где асфальт.





Но пыл приходиться унять почти сразу: на новых участках МКАД-2 скорость ограничена 70 км/ч. Как объяснили специалисты, это связано с тем, что бетон в первые месяцы после заливки нельзя обрабатывать солью. Такая мера позволит увеличить срок эксплуатации дороги на 10−15 лет.

Забегая вперед, автомобилисты, которых мы все-таки увидели, требование ПДД не соблюдали вообще и пролетали мимо с космическими скоростями. Да что там — мы сами готовы были втопить педаль газа в пол и лететь — дорога абсолютно пустая.





Проехав с десяток километров мы останавливаемся, чтобы измерить количество машин, проезжающих по бетонке — до остановки нам не встретилось ни одного автомобилиста. Уже изрядно продрогнув наконец-то вдалеке замечаем первую фуру — она ехала на встречной полосе, следом шла легковушка. И, надо же — еще один автомобилист на номерах Минской области по нашей полосе! Машины пронеслись с нереальной скоростью… И все. Еще 10 минут ожидания — и еще одна легковушка. За полчаса по дороге проехало две легковые машины, фура и грузовик дорожников! За чуть больше двух часов мы насчитали всего три фуры, все тот же грузовик дорожников и 17 легковушек.

— Я вообще тут случайно и мне сюда не надо, - рассказывает нам любопытный водитель Петр на Mazda на номерах Минской области. Он единственный, кто остановился, увидев нас, голосующих на дороге. Остальные автомобилисты из-за высоких скоростей просто не успевали среагировать. — Домой особо не спешу, вот решил проехать от одного съезда до другого, посмотрю, что за трасса такая. Вроде нормально, но знаков малова-то — дорога не знакомая, едешь-едешь и не знаешь, где ты толком. А так, наверное будут ездить…



Три автомобиля одновременно — редкий кадр, но нам повезло

Понятно, почему по дороге не едут фуры — пока на отдельных участках можно ехать не больше 70 км/ч, выбирать этот маршрут организации будет дорого. Такая скорость не сэкономить ни топливо, ни время в пути. Ведь оптимальная скорость для фур — 90 километров в час. Возможно, потом, дорога будет более оправданной.

Но где обычные автомобилисты? Чем дальше мы отеъжали от Брест-Московской, тем реже мы встречали обычных водителей.

Ехать в абсолютной тишине и пустоте, не считая очень редких автомобилистов, приятно, но как-то странно. Как будто ты едешь не на трассе международного значения, а где-то в глуши. Случись что на этой дороге, водителю не скоро придет помощь.





Мы, например, тоже пропустив, съезд, попали в забавную ситуацию — призаблудились. И, казалось, бы — найди ближайшую развязку и езжай себе назад. Но до следующего съезда пришлось ехать довольно долго, а навигатор вел какими-то партизанскими тропами, но никак не самым простым путем. Избалованы мы первой кольцевой, не иначе.





Обратный путь оказался таким же одиноким — нас несколько раз обогнали машины и на этом все.

Конечно, по предварительным расчетам, интенсивность движения по новой кольцевой составит 4,5 тысяч автомобилей в сутки. Она будет возрастать из-за снижения нагрузки на первую кольцевую. Но пока что этого не произошло.