Столичные универмаги и торговые сети в марте продолжат делать скидки. Об акциях на непродовольственные товары и датах их проведения сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Скидки на товары будут колебаться от 5% до 50%. Много распродаж пройдет в выходные и накануне 8 Марта. Но снижать цены многие магазины будут и на протяжении всего месяца.

В каких магазинах искать скидки? Магазин Даты Размер скидки ЦУМ 4, 11, 18, 25 марта 17−18% Универмаг «Беларусь» 7, 14, 17, 21, 28 марта 20−22% ТД «На Немиге» каждую среду, субботу, воскресенье и 7 марта 20% ГУМ 2, 16, 23, 28 марта 20−22% Старт-Х 1, 6, 15, 22, 29 марта 15% УП «Кирмаш» 1, 7, 8, 15, 22, 29 марта 17% ТООО «Северянка» 4, 6, 7, 15, 22, 29 марта 15% на отдельные группы промышленных товаров 1000 мелочей 2, 9, 16, 23, 30 марта 15% «Кристалл» (просп.Независимости, 39) 1, 4, 5, 15, 22, 29 марта 15% Гаспадар и Гаспадыня (просп.Независимости, 131/1) 15, 22, 29 марта 20% Магазины торгового центра «Столица» 8 и 25 марта от 5% до 50% ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) 4, 5, 6, 20, 21, 22 марта 15%