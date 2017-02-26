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До 50%. Где минчанам искать скидки в марте

27.02.2017 19:01 — Разное | Tut.by  
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Столичные универмаги и торговые сети в марте продолжат делать скидки. Об акциях на непродовольственные товары и датах их проведения сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Скидки на товары будут колебаться от 5% до 50%. Много распродаж пройдет в выходные и накануне 8 Марта. Но снижать цены многие магазины будут и на протяжении всего месяца.

В каких магазинах искать скидки?

Магазин

Даты

Размер скидки

ЦУМ

4, 11, 18, 25 марта

17−18%

Универмаг «Беларусь»

7, 14, 17, 21, 28 марта

20−22%

ТД «На Немиге»

каждую среду, субботу, воскресенье и 7 марта

20%
ГУМ 2, 16, 23, 28 марта 20−22%

Старт-Х

 1, 6, 15, 22, 29 марта 15%
УП «Кирмаш» 1, 7, 8, 15, 22, 29 марта 17%
ТООО «Северянка» 4, 6, 7, 15, 22, 29 марта 15% на отдельные группы промышленных товаров
1000 мелочей 2, 9, 16, 23, 30 марта 15%
«Кристалл» (просп.Независимости, 39) 1, 4, 5, 15, 22, 29 марта 15%

Гаспадар и Гаспадыня (просп.Независимости, 131/1)

 15, 22, 29 марта 20%

Магазины торгового центра «Столица»

 8 и 25 марта от 5% до 50%
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) 4, 5, 6, 20, 21, 22 марта 15%
 
 
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Много распродаж пройдет в том числе в выходные и накануне 8 Марта.

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