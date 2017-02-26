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До 50%. Где минчанам искать скидки в марте
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Столичные универмаги и торговые сети в марте продолжат делать скидки. Об акциях на непродовольственные товары и датах их проведения сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Скидки на товары будут колебаться от 5% до 50%. Много распродаж пройдет в выходные и накануне 8 Марта. Но снижать цены многие магазины будут и на протяжении всего месяца.
|
В каких магазинах искать скидки?
|
Магазин
|
Даты
|
Размер скидки
|
ЦУМ
|
4, 11, 18, 25 марта
|
17−18%
|
Универмаг «Беларусь»
|
7, 14, 17, 21, 28 марта
|
20−22%
|
ТД «На Немиге»
|
каждую среду, субботу, воскресенье и 7 марта
|
20%
|ГУМ
|2, 16, 23, 28 марта
|20−22%
|
Старт-Х
|1, 6, 15, 22, 29 марта
|15%
|УП «Кирмаш»
|1, 7, 8, 15, 22, 29 марта
|17%
|ТООО «Северянка»
|4, 6, 7, 15, 22, 29 марта
|15% на отдельные группы промышленных товаров
|1000 мелочей
|2, 9, 16, 23, 30 марта
|15%
|«Кристалл» (просп.Независимости, 39)
|1, 4, 5, 15, 22, 29 марта
|15%
|
Гаспадар и Гаспадыня (просп.Независимости, 131/1)
|15, 22, 29 марта
|20%
|
Магазины торгового центра «Столица»
|8 и 25 марта
|от 5% до 50%
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|4, 5, 6, 20, 21, 22 марта
|15%
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Много распродаж пройдет в том числе в выходные и накануне 8 Марта.
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