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Актер Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

27.02.2017 21:22 — Разное | Tut.by  
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Актер Николай Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья, после чего был госпитализирован, сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.


Николай Караченцов

«Сегодня в 19.30 мск в поселке Загорянский на улице Пушкина на перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Караченцов, с грузовой „Газелью“. В результате ДТП актер получил различные травмы и был направлен в больницу», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт ДТП подтвердили, не уточнив личность пострадавшего. По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Актер уже попадал в серьезную аварию. 28 февраля 2005 года Караченцов, находясь за рулем своего автомобиля, попал в ДТП в Москве на Мичуринском проспекте, получил серьезную черепно-мозговую травму и более 20 дней провел в коме.

Впоследствии Караченцов перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.

 
 
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Сообщается, что актер получил различные травмы

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