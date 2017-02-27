Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Локомотивом» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (4:2).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня команда была больше похожа на ту, к которой мы привыкли. Сегодня был характер, стремление к победе и настрой на борьбу. Мы дали себе шанс сразиться еще раз и постараться выиграть следующий бой. Впереди еще долгий путь. Нам надо было выйти и победить сегодня, и мы это сделали. В Ярославле нам надо быть готовыми вновь выйти на лед и дать себе шанс продолжить борьбу дальше.

— Действительно ли игроки не нуждались в дополнительной мотивации сегодня? Правда ли, что установка состояла из фразы: «Вы сами все понимаете…» или были и другие слова?

— Я сказал: «Когда ты стоишь на краю, но хочешь бороться за победу, и ты настоящий профессионал, ты должен выйти и показать свою лучшую игру». Мы напомнили игрокам об этом перед игрой. Мы напомнили о необходимости бороться. Но главной темой наших разговоров было другое. Мы говорили о том, что должны делать, чтобы быть успешными в играх. Потому что в плей-офф ты не должен напоминать о том, что команда должна всегда бороться. Я рад, что игроки откликнулись на наш призыв, и показали как они могут использовать свои моменты. Мы сделали большой шаг вперед в ментальном плане сегодня. Команда поняла, что мы можем сражаться с таким соперником. Это придаст нам уверенности перед матчем в Ярославле.

— Игроки говорили, что для победы достаточно начать выполнять установку тренера. Пришлось ли тренеру что-то менять в системе при подготовке к этой игре?

— Я бы хотел вернуться к вопросу, который на одной из пресс-конференций задавал один из журналистов. Он спросил: «Как думаете, может ли быть такое, что Алексей Кудашов и его команда разгадали нашу систему игры?» Так вот, когда мы играем по системе, мы можем найти ключ к любой обороне соперника. Наша система может быть адаптирована под любого соперника. В нашей системе есть все ответы на любые игровые ситуации. Сегодня мы изменили несколько настроек в нашей системе, как бы это сделал любой тренер, и они были эффективны во многом потому, что игроки смогли здорово исполнить наши задумки на льду. Сегодня команда играла очень хорошо. Игроки играли строго по игровому плану, отлично реализовывали свои моменты. Это и дало нам возможность победить сегодня.

— Позавчера Мэтт Эллисон нанес всего один бросок по воротам, а сегодня и вовсе ни одного. Это проблема?

— Конечно, мы бы хотели, чтобы он создавал себе голевые моменты, но сегодня у него были другие задачи. Но, если вы хотите, чтобы я был честным, то я скажу, что сегодня на льду у нас было много других парней, которые здорово сражались и создавали много опасности у чужих ворот. У нас много игроков, которые способны также хорошо атаковать, как и наши лидеры. В этом и есть сила нашей команды. Каждый игрок привносит что-то для общей победы. Я понял вашу мысль, но для нашей команды это не проблема.

— Согласитесь ли вы с тем, что мы все еще позволяем создавать «Локомотиву» слишком много моментов у наших ворот?

— Они хорошая команда и очень старались сегодня. Они оказались у пропасти и очень хотели выровнять матч, поэтому генерировали столько опасности. Думаю, мы хорошо справлялись с этим, нейтрализовали всю опасность. Отмечу Бена Скривенса, сегодня он сделал несколько отличных сейвов. У нас также было много моментов сегодня, хорошо, что мы смогли ими воспользоваться.

— Граборенко, Петтерссон, Палушай… Может быть, кто-то восстановится к матчу в Ярославле?

— Они восстановятся со дня на день. Давайте скрестим пальцы и будем надеяться, чтобы кто-то из них, а может быть сразу два игрока или все разом смогли сыграть против «Локомотива».

— В плей-офф не действует формула: «Победный состав не меняют»?

— Перед каждым матчем плей-офф ты стараешься выставить наиболее оптимальный состав, чтобы абсолютно все игроки были здоровы и готовы к матчу. Ты должен держать в уме то, с каким соперником ты столкнешься. Формула о неизменности победного состава есть, но мы посмотрим на возможный состав и состояние игроков и примем лучшее решение для команды.

— Крэйг говорил, что ему нравится быть под давлением. Было ли давление на вас при счете в серии 0:3 максимальным за все время работы в «Динамо»?

— Важно уметь пропускать все лишнее мимо себя. Необходимо уметь нейтрализовать все давление и сфокусироваться на том, что для тебя действительно важно. Ты всегда должен показывать определенный уровень во всем. Все тренеры делают одно и то же: мы приходим на работу в определенное время, тренируемся в определенное время, даже ходим в душ в одно и то же время. Все это мы повторяем снова и снова, потому что нам надо это делать, чтобы быть успешными. В хоккее ты всегда находишься под давлением, тебе необходимо с этим справляться, потому что если ты не справишься, то не сможешь сконцентрироваться на чем-то важном. А сейчас мы максимально сфокусированы на своей главной цели.

— Есть предчувствие, что мы в пятницу увидимся здесь же. А вы как думаете?

— Я, конечно, не люблю предсказывать. Сейчас все давление сконцентрировано на «Локомотиве», им предстоит играть дома и показать своим болельщикам хорошее шоу. Они должны «закрыть» соперника, который будет отчаянно драться, а это не так просто. Я не буду ничего предсказывать. Мы поедем в Ярославль, выйдем на лед и будем сражаться как в адском пекле. Если мы сделаем это, то дадим нам возможность встретиться в пятницу. Без сомнений, сейчас это наша главная цель.