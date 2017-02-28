Контракт с БАТЭ подписал сербский центральный защитник Милош Остоич, который до того находился в расположении «желто-синих» в статусе просматриваемого, сообщает официальный сайт борисовского клуба.



Милош Остоич. Фото: fcbate.by

Милош родился 3 августа 1991 года в Белграде. Воспитанник футбольной школы местного «Партизана». Первый тренер — Милан Вукелич. Рост — 185, вес — 77.

Прошел все ступени в академии сербского гранда. В 2009-м Остоич был отправлен набираться опыта в фарм-клуб «Партизана» — «Телеоптик», базирующийся в районе Земун на северо-западе Белграда.

В начале 2012-го возвратился в «Партизан» и вскоре завоевал первый чемпионский титул, затем еще два. Отыграл шесть поединков в групповом раунде Лиги Европы — 2012/13, где соперниками белградцев являлись итальянский «Интер», российский «Рубин» из Казани и азербайджанский «Нефтчи».

Однако в дальнейшем талантливый центрбек угодил в черную полосу — травмы не позволяли заявить о себе в полный голос. В БАТЭ Остоич попробует перезапустить карьеру и помочь чемпионам Беларуси в решении поставленных на сезон задач.

Милош Остоич пополнил сербский десант в БАТЭ, который увеличился уже до 4 игроков. Он составил компанию защитнику Неманье Милуновичу, полузащитнику Мирко Иваничу и форварду Анесу Рушовичу.

Милош Остоич: Надеюсь, черная полоса в моей жизни уже позади

После подписания контракта с тринадцатикратными чемпионами Беларуси сербский защитник Милош Остоич рассказал клубной пресс-службе БАТЭ о себе и своей карьере.



Милош Остоич. Фото: fcbate.by

— Я очень рад стать игроком такого серьезного клуба. Хотелось бы поблагодарить и тренерский штаб, и руководство БАТЭ за доверие. Постараюсь его оправдать.

— Ты находился в статусе просматриваемого на протяжении трех недель.

— Понимал, что необходимо на сто процентов выкладываться на тренировках, в любом контрольном матче. Делал максимум возможного, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. И в итоге все закончилось хорошо.

— Как вообще возник такой вариант?

— Около полутора-двух месяцев назад позвонил агент Саша Джорджевич, сказал, что БАТЭ ищет центрального защитника и есть предложение пройти просмотр. Я прекрасно представлял, куда еду. Борисовчане в последние годы немало шумели на континентальной арене — побеждали «Баварию», «Рому», почти каждую осень участвовали в групповых стадиях еврокубков. Тем более летом 2015-го БАТЭ выбил из Лиги чемпионов белградский «Партизан», за который я выступал.

Плюс в начале прошлого года сербские СМИ широко обсуждали ситуацию с Мирко Иваничем, решившим перебраться в Беларусь и отклонившим приглашение «Партизана». Как видите, хватало информационных поводов следить за БАТЭ.

— Наверняка многих настораживает, что ты не выходил на поле в официальных поединках уже более года.

— Это было непростое время. Для любого спортсмена такой длительный простой болезненен. Я долго восстанавливался после повреждения, набирал кондиции. А затем работал в составе «Партизана"-Б, поскольку мой контракт с клубом истекал. Психологически очень тяжело не играть столько времени, но, надеюсь, черная полоса в моей жизни уже позади.

— Начинал ты здорово: в 21 год отыграл шесть встреч в групповом турнире Лиге Европы-2012/13. Почему, на твой взгляд, в дальнейшем получилось не столь удачно?

— Как бы банально ни звучало, в футболе случается всякое. Вроде бы карьера идет по нарастающей, на горизонте хорошие перспективы, а потом вмешивается череда травм — и отбрасывает игрока далеко назад. Я старался не унывать, становиться только сильнее. Хотя ситуация была крайне трудной. Операция, длительное восстановление. Постоянно думал: чем же я такое заслужил?! Рассматриваю это как испытание, с которым мне требовалось справиться.

— Мыслей о завершении карьеры не возникало?

— Твердо верил, что ничего подобного не произойдет. Каждый, кто профессионально занимается футболом, всегда сконцентрирован на любимом деле, недостаточно времени уделяет семье, девушкам, иным личным моментам. Естественно, хочется, чтобы вложенные труд, терпение, годы, в конце концов, дали качественную отдачу. И я знал: обязательно вернусь в игру! Энтузиазма не терял никогда, как бы тяжело не было на душе.

— Как сейчас твое здоровье?

— Проблем не испытываю. Принял участие в пяти спаррингах в Белеке — никаких болевых ощущений нет.

— Как тебя приняли в БАТЭ?

— В этом плане все прошло прекрасно. Обстановка в коллективе теплая, дружеская, все помогают друг другу. Понятно, что пока я в основном общаюсь с соотечественниками — Милуном, Мирко и Анесом. Немного владею английским, поэтому могу поговорить и с некоторыми другими ребятами. Но сербский язык похож на русский, поэтому постоянно запоминаю новые слова, пытаюсь повторять их, использовать в речи. Думаю, в скором времени этот барьер окончательно падет.

— Кстати, а кто вообще привел тебя в футбол?

— Я родился в Косовской Митровице — городе на юге Сербии. Но в детстве перебрался с родными — мамой, папой и братом, который старше на шесть лет, — в Белград. Пошел в школу, играл с ребятами во дворе. И на меня обратил внимание тренер Милан Вукелич, в 1966-м пробившийся в рядах «Партизана» в финал Кубка европейских чемпионов. Там югославская команда уступила мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

Так вот Вукелич набирал маленьких детей, занимался с ними — и отправлял лучших в академию «Партизана». Надо сказать, что я и до того симпатизировал этому клубу больше, чем «Црвене Звезде».

— Всегда был защитником?

— До 14 лет действовал на позиции опорника. Но однажды у нас из-за травм выбыло несколько центральных защитников — и тренер передвинул меня ниже. Удалось провести два хороших матча — с тех пор и играю в линии обороны.

— В 18 лет ты начал выступать за «Телеоптик» — фарм-клуб «Партизана». Преуспеть в конкуренции в главной команде тогда было нереально?

— Только считанные люди напрямую попадают из «молодежки» в основную обойму белградского гранда. С ходу назову только Лазара Марковича и Андрию Живковича. Причем это представители группы атаки, которым легче предоставлять игровую практику. В то время как в центре обороны и в середине поля тренеры хотят видеть опытных исполнителей. Например, Матия Настасич сразу из «Телеоптика», минуя главную команду, ушел в итальянскую «Фиорентину».

— Из воспитанников «Партизана» твоего 1991 года рождения кто-то сейчас на виду?

— Адем Льяич защищает цвета итальянского «Торино», Марко Щепович был в греческом «Олимпиакосе», сейчас в венгерском «Видеотоне».

— С другими сербскими футболистами из нынешнего состава БАТЭ прежде был знаком?

— Лично — нет. Точно пересекались в матчах с Милуновичем. Про Иванича не помню — надо поднимать статистику. А Рушевич не так давно начал играть за главную команду «Нови-Пазара», из которого перешел в БАТЭ.

— Ты производишь впечатление спокойного, тихого человека…

— Такой и есть. Не люблю выпячивать себя, мелькать на переднем плане. И даже эмоции стараюсь держать внутри.

— Какую первоочередную задачу ставишь перед собой в качестве игрока БАТЭ?

— Тут все просто: очень хочу вернуться в большой футбол. После неудач последних лет мне нужен этот шанс — доказать, что я способен выступать на высоком уровне. Поэтому с мотивацией у меня полный порядок. Теперь главное — усердно тренироваться и приносить пользу команде, у которой очень серьезные задачи во всех турнирах.

— С игровым номером определился?

— Выбрал 23-й номер. Он имеет для меня личное значение: 23 апреля начались наши отношения с Николетой, с которой вместе уже семь лет. Для нас это счастливое число. И вот перед первым спаррингом с «Марибором» администратор БАТЭ Василий, ни о чем до того не спрашивая, протягивает мне майку — а там 23-й номер. Удивительное совпадение!

— О чем напоследок хотел бы сказать болельщикам «желто-синих»?

— И у меня, и у команды очень большие амбиции — постараемся воплотить их на сто процентов. Просим болельщиков поддерживать нас на всех поединках, как домашних, так и выездных. Жду и знакомства с Беларусью — Милун и Мирко рассказывали много хорошего о Минске, «Борисов-Арене». Надеюсь, мой первый легионерский опыт окажется успешным!