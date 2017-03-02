Определились три полуфиналиста чемпионата Беларуси по хоккею. Путевки во второй раунд Кубка президента оформили минская «Юность», гродненский «Неман» и «Гомель». Причем для выявления сильнейшего в этих парах потребовалось минимальное число поединков. И лишь в паре «Шахтер» — «Динамо-Молодечно» борьба продолжается.



Фото: hcdinamo.by

«Динамо-Молодечно» — «Шахтер-Солигорск» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

2 марта. Солигорск. Ледовый дворец. 1150 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Станкевич — Знахаренко, Феоктистов (А) — Землянкин — Воронов; Устиненко — Казакевич, Лопачук — Семочкин (А) — Амброжейчик; Гончаров — Зозон, Васильчук — Спешилов — Журня; Мохорев — Дудко — Печур (К); Воробей, Линник.

«Шахтер»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Михалев (А) — Камбович — Демков; В. Сушко (А) — Рак, Левко — Карабанов — Чуприс (К); Достанко — Карев, Кунцевич — Никулин — Малиновский; Андрущенко — Питуле — Астанков; Станевич, Левша.

Шайбы: 0:1 — Питуле (Андрущенко, Видгрен, 23.18), 0:2 — В. Сушко (Михалев, 25.46), 1:2 — Землянкин (Устиненко, Казакевич, 28.23), 1:3 — Малиновский (Кярмениеми, Видгрен, 47.05), 2:3 — Феоктистов (Гончаров, Зозон, 59.52).

Броски: 26−16 (12−2, 9−9, 5−5).

Лучшие игроки матча: Феоктистов — Малиновский, Линдскуг.

Солигорская дружина, начавшая серию с домашнего поражения, одержала вот уже три победы кряду, и уже в следующем поединке на родном льду может оформить выход в полуфинал.

Впрочем, все четыре матча в этой напряженной серии завершились с разницей в одну шайбу.

Остальные серии завершились без сюрпризов.

Беларусь U20 — «Юность-Минск» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 — Михнов (К.Захаров, Парфеевец, 26.09). 0:2 — Каракулько (Ниинимяки, 26.26), 0:3 — Ниинимяки (Когалев, Развадовский, 33.50, в большинстве).

Броски: 16−32 (7−8, 6−14, 3−10).

Штраф: 40−14.

Лучшие игроки матча: Грищенко — Ниинимяки, Мильчаков.

«Лида» — «Неман» (Гродно) — 2:6 (0:1, 1:0, 1:5)

Шайбы: 0:1 — Боярчук (Клименко, Горбаченко, 15.40), 1:1 — М. Вальков (Яковлев, 36.52), 2:1 — Корсаков (Хилько, 42.38), 2:2 — Ремезов (Стефанович, Марковский, 43.33), 2:3 — Боярчук (Бадун, Коршунов, 47.57, в большинстве), 2:4 — Стефанович (Клименко, 49.23), 2:5 — Боярчук (С.Малявко, Бадун, 52.20), 2:6 — Лисичкин (Ремезов, Стефанович, 56.53).

Броски: 35−48 (14−15, 12−13, 9−20).

«Металлург-Жлобин» — «Гомель» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 — Ревенко (10.24), 0:2 — Брахманис (Заламай, Еронов, 14.54, в большинстве), 1:2 — Н. Осипов (Вергунов, 21.17), 1:3 — Тополь (Брахманис, Еронов, 33.15), 1:4 — Ревенко (А.Усенко, Сачивко, 38.34), 2:4 — Бусилко (Кубраков, 51.12), 2:5 — Соломонов (И.Мядель, П. Волчек, 54.54).

Броски: 15−30 (5−6, 6−16, 4−8).

Штраф: 12−8.

Лучшие игроки матча: Н. Осипов — Ревенко, Зайчик.

Итог четвертьфинальных серий Кубка президента (в скобках после названия команд указано их место по итогам «регулярки»):

«Юность-Минск» (1) — Беларусь U20 (8) — 4:0 (6:1, 10:2, 5:1, 3:0)

«Неман» (Гродно) (2) — «Лида» (7) — 4:0 (6:0, 6:1, 7:1, 6:2)

«Гомель» (3) — «Металлург-Жлобин» (6) — 4:0 (3:0, 2:1 ОТ, 2:1, 5:2).

Ход четвертьфинальной серий Кубка президента:

«Шахтер» (Солигорск) (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 3:1 (1:2 ОТ, 2:1, 2:1, 3:2).

Следующие поединки запланированы на 4 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 6 (в Молодечно) и 8 (в Солигорске) марта.

Победитель солигорско-молодечненского противостояния в полуфинале сразится с семикратным чемпионом страны минской «Юностью». Другую полуфинальную пару составили «Неман» — «Гомель».

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.