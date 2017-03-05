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Сергей Балыкин: Декрет № 2 – шаг вперед, а два – назад

05.03.2017 23:46 — Разное | Ежедневник  
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Сергей Балыкин: Декрет № 2 – шаг вперед, а два – назад

фото Bel.biz

По мнению руководителя Ассоциации малого и среднего предпринимательства, юриста Сергея Балыкина, недостатки декрета "О государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования" перевешивают его достоинства.

28 февраля Александр Лукашенко подписал Декрет № 2, которым внесены изменения в декрет № 1 от 16 января 2009 года «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Комментируя для «Ежедневника» данный документ, Сергей Балыкин отметил, что в результате его принятия власти сделали один шаг вперед, а два — назад.

«Конечно, определенные проблемы в вопросе регистрации и ликвидации он решает, но они чисто технические. При этом декрет создает для бизнесменов новые проблемы и даже в некоторой степени усложняет жизнь, усложняет процедуры регистрации и ликвидации. А технические правки, в первую очередь, облегчают жизнь регистрирующим и налоговым органам», - отметил Балыкин.

Также, по его словам, несомненным достоинством нового декрета является то, что 3-летним сроком ограничивается право налоговых и иных уполномоченных органов на обращение в суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, их ликвидации (прекращении деятельности). Однако другие недостатки декрета перевешивают его достоинства.

Например, из документа не исключено положение, в котором перечислены основания препятствующие регистрации. В частности декрет фактически запрещает регистрацию новых субъектов хозяйствования учредителям ликвидируемых юрлиц и организаций, находящихся в состоянии банкротства. Добавился еще пункт, которым запрещено учреждать новое юрлицо  собственнику или руководителю коммерческой организации, находящейся в реестре так называемых лжепредпринимательских структур.

 Сами по себе такие ограничения нарушают права предпринимателей и затрудняют хозяйственную деятельность. Кроме того, фактически законодателем установлен принцип коллективной ответственности. Если один из учредителей подпадает под эти ограничения и скроет это от другого или других учредителей, то по прошествии некоторого времени, если данный факт обнаружится и будет принято решение о признании регистрации недействительной, пострадают и его деловые партнеры. Ведь выручка от деятельности такой организации подлежит изъятию в бюджет.

 
 
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