Белорусский борец греко-римского стиля Александр Грабовик завоевал золотую медаль на международном турнире в турецком Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА. В весовой категории до 98 кг Александр Грабовик был сильнее титулованного турецкого атлета Сулеймана Демирчи.



Фото: Минская федерация борьбы

Также на счету белорусской команды две серебряные награды. Сослан Дауров в категории 66 кг уступил лишь в финале Атакану Юкселю из Турции, Радик Кулиев (80 кг) в решающем поединке не устоял под натиском хозяина ковра Бурхана Акбудака.



Фото: Минская федерация борьбы

Семь медалей завоевали белорусские борцы вольного стиля в Киеве. В столице Украины завершился Международный турнир памяти выдающихся атлетов и тренеров. Наибольшего успеха добился Александр Гуштын (98 кг), который в финале одолел болгарина Михаила Ганиева. На вторую ступень пьедестала почета поднялись представители сборной Беларуси Расул Тихаев (74 кг) и Ирина Курочкина (55 кг). Третье место заняли Андрей Бекренев (57 кг), Суркхо Рашитханов (70 кг), Адлан Тасуев (80 кг) и Василиса Марзалюк (75 кг).

Главным стартом белорусских борцов станет чемпионат Европы, который с 2 по 7 мая примет сербский Нови-Сад.