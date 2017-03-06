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Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по фристайлу
Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийский чемпион Сочи не включен в выездной состав белорусской команды на мировой форум. Из-за проблем со спиной Антон Кушнир решил пропустить окончание сезона. Также ранее он не принял участия в предыдущих этапах Кубка мира в спорткомплексе «
В общем зачете Кубка мира белорус, набрав в сезоне 308 очков, занял третье место.
Чемпионат мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдет в испанской Сьерра-Неваде с 9 по 10 марта.
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по лыжной акробатике.
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