Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Антон Кушнир. Фото: БЕЛТА

Олимпийский чемпион Сочи не включен в выездной состав белорусской команды на мировой форум. Из-за проблем со спиной Антон Кушнир решил пропустить окончание сезона. Также ранее он не принял участия в предыдущих этапах Кубка мира в спорткомплексе « Раубичи » и в Москве .

В общем зачете Кубка мира белорус, набрав в сезоне 308 очков, занял третье место.

Чемпионат мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдет в испанской Сьерра-Неваде с 9 по 10 марта.