﻿ Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по фристайлу. 21.by
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по фристайлу

07.03.2017 21:33 — Разное | Tut.by  
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Антон Кушнир. Фото: БЕЛТА

Олимпийский чемпион Сочи не включен в выездной состав белорусской команды на мировой форум. Из-за проблем со спиной Антон Кушнир решил пропустить окончание сезона. Также ранее он не принял участия в предыдущих этапах Кубка мира в спорткомплексе «Раубичи» и в Москве.

В общем зачете Кубка мира белорус, набрав в сезоне 308 очков, занял третье место.

Чемпионат мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдет в испанской Сьерра-Неваде с 9 по 10 марта.

 
 
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по лыжной акробатике.

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