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Бьорндален: Не уверен, что Домрачева впишется в систему подготовки норвежских девушек

11.03.2017 21:17 — Разное | Tut.by  
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Легенда мирового биатлона норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что его супруга белоруска Дарья Домрачева вряд ли будет готовиться к новому сезону вместе с норвежской командой.


Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

— С практической точки зрения тут есть плюсы. Но все будет зависеть от того, как Дарья впишется в норвежскую систему. То, как она тренируется, отличается от подготовки норвежских девушек. Не уверен, что она идеально впишется.

Нет гарантий, что от этого будет большая польза. Она пробовала различные подходы к тренировочному процессу, но результаты приносит то, как она готовилась в последние годы. Может, она попробует новые методы.

В любом случае этой весной мы должны рассмотреть все варианты и решить, что делать в олимпийском сезоне. Но всегда есть возможность сотрудничества с норвежскими девушками, — приводит VG слова Уле-Эйнара Бьорндалена.

Ранее спортивный директор сборной Норвегии Мотен Аа Дьюпвик говорил, что команда готова пригласить трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву потренироваться вместе с норвежками.

— Мы говорили об этом раньше. Так что снова поднимем этот вопрос, когда приступим к планированию следующего сезона. Она уже была на сборах с парнями — по случайному совпадению. Мы говорим ей «Добро пожаловать!».

Я очень рад за нее и за Уле. За успехом Дарьи стоит много упорной работы, и сегодня она показала великолепный результат. Надеюсь, это принесет вдохновение в их дом и повлияет на выступления.

Уле ведь перфекционист с того момента, как он встает утром, и до того, как ложится спать. У меня сложилось впечатление, что они с Дарьей немного похожи. Надеюсь, что мы сможем получше узнать друг друга, потому что то, что она делает, очень впечатляюще, — отмечал Дьюпвик в интервью NRK.

 
 
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Легенда мирового биатлона норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что его супруга белоруска Дарья Домрачева вряд ли будет готовиться к новому сезону вместе с...

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