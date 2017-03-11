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Минское "Динамо" провело закрытие сезона. Как это было
Минское «Динамо» провело прощальный вечер для болельщиков команды. Игроки команды приняли участие в мастер-классе, сыграли с командой фанатов, раздали автографы и ответили на вопросы поклонников.
SPORT.TUT.BY делится лучшими кадрами с завершающего мероприятия сезона.
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Минское "Динамо" провело прощальный вечер для болельщиков команды. Игроки команды приняли участие в мастер-классе, сыграли с командой фанатов, раздали автографы и...
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