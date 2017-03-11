﻿ Минское "Динамо" провело закрытие сезона. Как это было. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минское "Динамо" провело закрытие сезона. Как это было

11.03.2017 23:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» провело прощальный вечер для болельщиков команды. Игроки команды приняли участие в мастер-классе, сыграли с командой фанатов, раздали автографы и ответили на вопросы поклонников.

SPORT.TUT.BY делится лучшими кадрами с завершающего мероприятия сезона.




























 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" провело прощальный вечер для болельщиков команды. Игроки команды приняли участие в мастер-классе, сыграли с командой фанатов, раздали автографы и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Юность" одержала вторую победу в полуфинальной серии Кубка президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика