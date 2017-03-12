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Шекспир утвержден главным тренером чемпионов Англии

12.03.2017 22:37 — Разное | Tut.by  
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53-летний специалист Крэйг Шекспир, после отставки итальянца Клаудио Раньери исполнявший обязанности главного тренера «Лестера», утвержден на этот пост, сообщает официальный сайт полномочных чемпионов Англии.


Крэйг Шекспир. Фото: Reuters

Крейг Шекспир будет руководить командой как минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, что лучший тренер мира 2016 года Клаудио Раньери, в прошлом сезоне впервые в 133-летней истории клуба приведший его к золоту английской премьер-лиги 24 февраля был уволен из «Лестера» из-за неудовлетворительных результатов.

Нынче «Лестер» с 27 очками в 27 матчах идет на 15-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета за 11 туров до финиша команду отделяют 3 очка.

Тренерскую карьеру Крэйг Шекспир начал в «Вест Бромвиче» (2006), где был временно исполняющим обязанности главного тренера. Входил в штаб «Лестер Сити» в 2008—2010 годах и с 2011-го, где был помощником у разных наставников, в том числе у Клаудио Раньери. В 2010—2011 годах входил в штаб «Халл Сити».

Находился в статусе «и.о» в «Лестере» после отставки Раньери. В первом матче под руководством Шекспира «Лестер» уверенно выиграл у «Ливерпуля» — 3:1, а затем взял верх над «Халл Сити» — 3:1.

 
 
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