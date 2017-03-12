Женевский автосалон — самые презентабельные автомобильные смотрины в мире: наряду с обычными серийными премьерами, о которых речь шла в первой части нашего обзора , в павильонах Palexpo выставляется множество диковинных концептов и шоу-каров, суперкаров и всевозможной экзотики.

Гости из будущего





Сперва — о концептах, по которым проще всего гадать насчет будущих серийных моделей. У Hyundai это FE Fuel Cell Concept, намекающий на внешность нового SUV на водородных топливных элементах, который может прийти на смену нынешнему ix35 Fuel Cell. Что касается внешности, то наиболее эффектно выглядит корма кроссовера с яркими бумерангами фонарей.





Подробностями о силовой установке шоу-кара корейцы не поделились — известно, что речь идет о топливных элементах четвертого поколения, которые на 20% легче, 10% эффективнее и на 30% более емкие по сравнению с теми, что используются на водородном ix35. Дальность хода у FE Fuel Cell Concept достигает 800 километров.

По словам корейцев, используемая на концепте силовая установка появится на серийной модели марки в 2018 году — какой именно, пока неясно.





Концептуальный кабриолет Bentley EXP 12 Speed 6e наглядно демонстрирует, в каком направлении будет развиваться дизайн автомобилей легендарной британской марки (в частности, намекает на облик Continental Convertible нового поколения) и, по словам разработчиков, адресован современной молодежи, «подключенной» к Интернету, а также растущему числу состоятельных покупателей в развивающихся странах.





«Мы стремились сделать автомобиль с душой, атлетичные поверхности кузова которого вызывают ассоциации с современной архитектурой и природой, а обтекаемый силуэт напоминает фюзеляж самолета», — рассказывает Штефан Зилафф, главный дизайнер Bentley, под началом которого создавался облик концепта, оснащенного электродвигателем (точных спецификаций фирма не озвучила).





В Женеве Mercedes представила потенциального соперника Porsche Panamera — «пятидверку» AMG GT Concept, первенца семейства будущих гибридомобилей отделения Mercedes-AMG, которые станут обозначаться приставкой EQ Power+.





Знакомому по базовому купе AMG GT битурбированному V8 объемом 4 л тут ассистирует электродвигатель — суммарная мощность гибридной установки концепта, в разработке которой принимали участие специалисты команды «Формулы-1» Mercedes-AMG, составляет 816 лошадиных сил. На размен первой «сотни» AMG GT Concept по паспорту затрачивает менее трех секунд. Судя по глубокой тонировке, интерьер будущего соперника пока не готов — дебюта серийной версии AMG GT Concept раньше 2019 года ожидать не стоит.





Нет, это не приземлившееся на Женевском автосалоне НЛО, а шоу-кар Pop Up, над обликом которого трудились специалисты знаменитого итальянского бюро ItalDesign. За техническую сторону вопроса отвечали… авиастроители из Airbus — и неспроста, ведь речь идет о летающем автомобиле!





А точнее — электромобиле, состоящем из трех модулей. Это двухместная пассажирская капсула с органами управления, шасси с электроприводом и, наконец, воздушный модуль с четырьмя роторами для подъема капсулы в воздух. Ну и автопилот в помощь! Вопрос с запуском Pop Up в серию пока остается открытым.





В Toyota тоже задумались о борьбе с пробками. Японцы показали свое видение городского транспорта будущего — диковинного вида концепт i-TRIL: управление джойстиками, три посадочных места (формула 1+2 с распложенным спереди водительским креслом и двумя пассажирскими справа и слева от него) и система Active Lean, регулирующая угол наклона автомобиля в зависимости от дорожной ситуации и крутизны поворота.





Из прочих особенностей i-TRIL длиной всего 2,83 м — компактные двери-«бабочки», обеспечивающие доступ внутрь. Весит концепт 600 кг, в салоне нет привычных педального узла и руля. Единственные органы управления — это джойстики под каждой из рук водителя. В движение i-TRIL приводит компактный электродвигатель с не озвученной мощностью — известно, что одного заряда хватит примерно на 300 км пробега.

Серийная экзотика





Среди представленных в Женеве полчищ разномастных спортивных моделей особняком стоит проект возрожденного компанией Renault легендарного бренда Alpine — год назад французский соперник Porsche 718 Cayman и Alfa Romeo 4C был представлен в качестве концепта, а теперь дебютировал серийный вариант купе Alpine A110.





Кузов среднемоторной новинки длиной 4,17 м и шириной 1,8 м практически целиком изготовлен из алюминия (снаряженная масса — 1080 кг), за движение A110 отвечает 1,8-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью 250 "лошадок". Разгон до 100 км/ч занимает около 4,5 секунд. Европейские продажи Alpine A110 начнутся осенью — сперва это будет лимитированная серия Premiere Edition из 1955 машин, цены на которые будут стартовать примерно от 55 тысяч евро.





Компания Lamborghini «подзарядила» купе Huracan — самый «горячий» вариант спорткара получил приставку Performante в обозначении. Новая модификация оснащается тем же 5,2-литровым «атмосферником» V10, что и прочие модели семейства Huracan, но его отдача выросла на 30 л.с. (до 640 сил) и 40 Нм (600 Нм). Трансмиссия новинки — 7-ступенчатая коробка с двойным сцеплением и полный привод) — была перенастроена, подвеска стала жестче. Заявленное время разгона до 100 км/ч — 2,9 секунды, максимальная скорость Huracan Performante достигает 325 км/ч.





В дополнение к переднему спойлеру, заднему антикрылу и диффузору в заднем бампере топ-версия Huracan получила активные аэродинамические элементы из карбона. В Европе Huracan Performante оценили в 195 040 евро, первые покупатели получат новые купе этим летом.





Новинка от британской McLaren — купе 720S, которое приходит на смену модели 650S и является первенцем в плеяде следующего поколения спорткаров из Уокинга. Вместо прежнего 3,8-литрового мотора тут используется V8 Biturbo объемом 4 л (индекс M840T) и мощностью 720 "лошадей". С места до 100 км/ч новая «двухдверка» ускоряется за 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 341 км/ч.





В основе 720S лежит модифицированный карбоновый монокок предшественника, который стал легче и жестче — снаряженная масса купе равна 1283 кг (на 18 кг легче 650S). У европейских дилеров 720S появится весной по цене от 247 350 евро.





«Горячую» новинку подготовила и Porsche — это новое купе 911 GT3, представить которую в Женеве доверили австралийскому гонщику Марку Уэбберу, вице-чемпиону «Формулы-1» и чемпиону мира в гонках на выносливость в составе заводской команды Porsche.





Это одна из самых радикальных версий обновленного семейства 911, созданных для обычных дорог и гоночных треков. Оснащается новый 911 GT3 четырехлитровой атмосферной оппозитной «шестеркой» мощностью 500 лошадиных сил, позаимствованной практически без изменений у гоночного болида 911 GT3 Cup. В паре с 7-ступенчатым «роботом» двигатель разгоняет 1430-килограммовую машину до 100 км/ч за 3,4 секунды, максимальная скорость достигает 318 км/ч. Можно выбрать и вариант с 6-ступенчатой «механикой», который первую «сотню» разменивает за 3,9 секунды и развивает максималку в 320 км/ч.

В Европе прием заказов на новый 911 GT3 уже начался, цены начинаются от 152 тысяч евро. Первые машины клиенты получат этим летом.





Итальянская Pagani провела в Женеве мировую премьеру Huayra Roadster — открытой версии одноименного гиперкара, представленного шесть лет назад. Несмотря на добавление усилителей, новый родстер получился легче исходного купе — снаряженная масса открытой всем ветрам Huayra составляет 1280 кг, что на 80 кг меньше, чем у закрытой модификации.





Оснащается Huayra Roadster шестилитровым V12 от Mercedes-AMG, который был форсирован до 764 "коней" и 1000 Нм — пару ему составляет 7-ступенчатый «робот». Точных цифр динамики нового родстера в Pagani пока не озвучили. Всего будет собрано 100 единиц открытой Huayra — итальянский эксклюзив обойдется заказчику «в копеечку» — стартовая стоимость 2,28 млн евро, и это без учета налогов и сборов.





Даже в индийской Tata, известной своей дешевой малолитражкой Nano, решили пойти «спортивной стезей», подготовив к смотринам в Женеве прототип двухместного спорткара Racemo, причем под новым суббрендом Tamo. Внешний облик купе — результат работы стилистов дизайнерского центра Tata Motors в итальянском Турине.





Индийский спорткар со среднемоторной компоновкой весьма компактен. его длина — меньше четырех метров. В пределах базы расположен 1,2-литровый бензиновый турбомоторчик с тремя цилиндрами, развивающий 190 "лошадей" и 210 Нм тяги. В паре с 6-ступенчатым «роботом» он разгоняет купе до 100 км/ч примерно за шесть секунд. В планах Tata — выпуск Racemo мелкой серией из 250 единиц.





Женевский автосалон немыслим и без демонстрации роскошных автомобилей для состоятельной публики — свои новинки на берегу озера Леман показали Bentley и Rolls-Royce, но больше всего в этом году удивило Mercedes-Maybach, люксовое отделение Daimler.

Новый G 650 Landaulet стал первым внедорожником под дочерним суббрендом и составит компанию наиболее роскошным версиям седана и кабриолета S-класса. Длина 5,34 м, высота 2,23 м, колесная база 3,42 м, почти полуметровый дорожный просвет и максимальный комфорт для четырех седоков — нувориши из России и стран Ближнего Востока от G 650 Landaulet должны остаться в восторге.





Под капотом — битурбированный V12 6.0 мощностью 630 лошадиных сил. От моделей AMG G 63 6×6 и G 500 4×42 новинке достались портальные мосты — в отличие от традиционных неразрезных мостов колеса здесь располагаются не на уровне центральной оси моста, а устанавливаются ниже на колесных редукторах. При всей своей роскоши G 650 Landaulet - очень серьезный внедорожник.

Всего будет выпущено 99 единиц G 650 Landaulet.