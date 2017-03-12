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Столтенберг: НАТО заинтересована в конструктивных отношениях с Москвой

13.03.2017 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад, заявил о приверженности развитию диалога с Россией.

Столтенберг: НАТО заинтересована в конструктивных отношениях с Москвой
© AFP/ Virginia Mayo / POOL
Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

НАТО в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины приняла решение о приостановке практического сотрудничества с Россией, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше. В России неоднократно заявляли, что не РФ приостанавливала договоренности с НАТО, поэтому именно альянс должен предпринимать шаги по реанимации сотрудничества.    

"Россия является нашим соседом, всегда будет им оставаться, поэтому альянс должен стремиться строить конструктивные отношения с ней", — сказал Столтенберг журналистам.

Он высказал мнение, что конструктивный диалог с Москвой необходим  для снижения рисков инцидентов, несчастных случаев и напряженности.

Столтенберг напомнил о проведенных в 2016 году трех заседаниях Совета Россия — НАТО (на уровне послов) для обсуждения ситуации на Украине, мер военной транспарентности в Европе и ситуации в Афганистане.

Столтенберг также отметил, что командование НАТО регулярно уведомляет страны-члены ОБСЕ о военных маневрах альянса. По его словам, в прошедшем году наблюдатели из РФ присутствовали на десяти таких учениях.    

Говоря о планах на 2017 год, генсек НАТО приветствовал приглашение Россией наблюдателей альянса на учения Запад-2017.

"Я приветствую предложение со стороны России посетить и наблюдать за учениями Запад-2017, и ожидаю, что Россия будет полностью соответствовать своим международным обязательствам в соответствии с Венским документом", — сказал он.

По его словам, "важно, чтобы учения проводились таким образом, чтобы не повышалась напряженность и не создавалось отсутствие взаимопонимания".

Между тем, в Беларуси в рамках подготовки к учениям "Запад-2017" стартовала совместная штабная тренировка с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных cил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева.

В 2017 году в сентябре одновременно на нескольких полигонах состоятся совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017". Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, разрабатываются и согласовываются с белорусской стороной.

 
Теги: Минск
 
 
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НАТО приветствует приглашение Россией наблюдателей альянса на эти маневры, и надеется, что они не приведут к росту напряженности в регионе.

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