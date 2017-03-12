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Три изменения произвел штаб сборной Беларуси в составе на 9-й этап Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб сборной Беларуси определился с составом на заключительный, 9-й, этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене, сообщает
В составе мужской команды в Норвегию отправляются Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Максим Воробей и Александр Дорожко.
В женскую дружину Беларуси включены Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Кристина Ильченко и Динара Алимбекова.
Отметим изменения в составе сборной по сравнению с предыдущим этапом в финском Контиолахти. В мужской дружине вместо Владимира Чепелина на соревновниях вытсупит Александр Дорожко. В женской команде Надежду Писареву и Дарью Юркевич заменят Кристина Ильченко и Динара Алимбекова.
9-й этап Кубка мира стартует 17 марта двумя спринтерскими гонками.
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Тренерский штаб сборной Беларуси определился с составом на заключительный, 9-й, этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
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