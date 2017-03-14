﻿ Сборная Беларуси по футболу зовет болельщиков на чай перед отлетом на матч в Швецию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сборная Беларуси по футболу зовет болельщиков на чай перед отлетом на матч в Швецию

15.03.2017 21:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Национальная сборная Беларуси по футболу приглашает болельщиков к личному общению с главным тренером и игроками в непринужденной обстановке перед отлетом в Стокгольм на матч квалификации чемпионата мира-2018 против команды Швеции, сообщает официальный сайт АБФФ.


Фото: abff.by

— Дорогие болельщики! В понедельник, 20 марта, главная фубольная команда страны соберется в Минске и начнет подготовку к матчу квалификации чемпионата мира-2018 против Швеции. Не упустите возможность лично встретиться и пожелать удачи новому рулевому и лидерам «Белокрылых»! Тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко вызвал в расположение дружины 24 футболиста. Группа игроков вместе с главным тренером с радостью пообщается с вами накануне вылета в Стокгольм, — говорится в обращении к болельщикам.

Сразу после вечерней тренировки и восстановительных процедур футболисты готовы ответить на все вопросы в конференц-зале АБФФ (Победителей, 20/3, 2 этаж). Сборная ждет болельщиков в 19.00 в Доме футбола, гарантирует позитивный настрой и возможность каждому почувствовать себя в роли журналиста.

Помимо общения запланирована импровизированная автограф-сессия. Все желающие также смогут сделать совместное фото с игроками и представителями тренерского штаба.


Фото: abff.by

А для любителей тех футбола, которые в будний день смогут выкроить время и посетят еще и открытую тренировку сборной (начало в 16.30 на комплексе футбольных полей АБФФ по адресу Победителей, 22Е), будет организована зона ожидания с горячими напитками.

24 марта сборная Беларуси вылетит в Швецию. Игра квалификации чемпионата мира — 2018 состоится в Стокгольме 25 марта. Противостояние на стадионе «Френдс-Арена» начнется в 20.00 по белорусскому времени.

На следующий день сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский матч против Македонии. Игра пройдет на стадионе «Филип II», а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.

На 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная сборная Беларуси по футболу приглашает болельщиков к личному общению с главным тренером и игроками в непринужденной обстановке перед отлетом в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы - о льготной пенсии: "Была бы она как зарплата, то оставила бы работу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика