Национальная сборная Беларуси по футболу приглашает болельщиков к личному общению с главным тренером и игроками в непринужденной обстановке перед отлетом в Стокгольм на матч квалификации чемпионата мира-2018 против команды Швеции, сообщает официальный сайт АБФФ.



Фото: abff.by

— Дорогие болельщики! В понедельник, 20 марта, главная фубольная команда страны соберется в Минске и начнет подготовку к матчу квалификации чемпионата мира-2018 против Швеции. Не упустите возможность лично встретиться и пожелать удачи новому рулевому и лидерам «Белокрылых»! Тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко вызвал в расположение дружины 24 футболиста . Группа игроков вместе с главным тренером с радостью пообщается с вами накануне вылета в Стокгольм, — говорится в обращении к болельщикам.

Сразу после вечерней тренировки и восстановительных процедур футболисты готовы ответить на все вопросы в конференц-зале АБФФ (Победителей, 20/3, 2 этаж). Сборная ждет болельщиков в 19.00 в Доме футбола, гарантирует позитивный настрой и возможность каждому почувствовать себя в роли журналиста.

Помимо общения запланирована импровизированная автограф-сессия. Все желающие также смогут сделать совместное фото с игроками и представителями тренерского штаба.



Фото: abff.by

А для любителей тех футбола, которые в будний день смогут выкроить время и посетят еще и открытую тренировку сборной (начало в 16.30 на комплексе футбольных полей АБФФ по адресу Победителей, 22Е), будет организована зона ожидания с горячими напитками.

24 марта сборная Беларуси вылетит в Швецию. Игра квалификации чемпионата мира — 2018 состоится в Стокгольме 25 марта. Противостояние на стадионе «Френдс-Арена» начнется в 20.00 по белорусскому времени.

На следующий день сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский матч против Македонии. Игра пройдет на стадионе «Филип II», а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.

На 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.