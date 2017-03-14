В ходе работы тематической подгруппы «Подтверждение соответствия» председатель Госстандарта Виктор Назаренко пояснил, где в Беларуси можно смягчить условия по сертификации продукции.

Изготовители и импортеры, которые производят или завозят продукцию на территорию нашей страны, обязаны пройти все установленные процедуры подтверждения соответствия, провести необходимые испытания и получить разрешительные документы для ее допуска на рынок.

«Сведение этой задачи к конечному продавцу – то ли это индивидуальный предприниматель, то ли организация торговли – обременительно и непросто для них, – считает Виктор Назаренко. – Каждая продукция имеет свою специфику, свои требования, в том числе и по проведению испытаний. И если завозится небольшая партия продукция, то эти затраты в результате будут значительными. Поэтому важно, чтобы продукция прошла все установленные процедуры и имела все необходимые документы до того, как она придет к конечному продавцу. Это упростит работу малому бизнесу».

Председатель Госстандарта также отметил, что необходимо учитывать процессы, протекающие в рамках открытого рынка Евразийского экономического союза. Сегодня имеются примеры выдачи фальсифицированных сертификатов и других документов о безопасности продукции. Есть примеры, когда уполномоченные представители иностранных изготовителей, по своей сути, не являясь ими, в сговоре с недобросовестными органами по сертификации получают документы об оценке соответствия без прохождения необходимых испытаний и оценок. И количество необоснованно выданных документов нарастает и представляет сегодня серьезную проблему.

«Поэтому принимая решение по упрощению допуска на рынок для добросовестных изготовителей и добросовестного бизнеса, мы не должны забывать, что есть вторая часть бизнеса, которая поставляет продукцию или с необоснованно выданными документами, или контрафактную продукцию. Задача состоит не только в том, чтобы упросить работу бизнеса, но и надежно защитить нашего потребителя, гарантировать, что на нашем рынке представлена безопасная и качественная продукция», – сказал руководитель комитета.

В числе других актуальных вопросов – испытания продукции. В том случае, если испытания необходимо проводить, Госстандарт предлагает максимально учитывать испытательные возможности самих изготовителей, если их лаборатория аккредитована, и возможности аккредитованных лабораторий, независимо от их ведомственной подчиненности. «Должно быть доверие всем лабораториям, которые аккредитованы и внесены в соответствующий реестр», – считает Виктор Назаренко.

В части вопросов, связанных непосредственно с процедурами подтверждения соответствия, Госстандарт перерабатывает определяющие их технические кодексы установившейся практики. В результате появится один документ – правила подтверждения соответствия, который будет учитывать все тонкости и предлагать различные варианты проведения процедур, из которых заявитель в зависимости от своих возможностей сможет выбрать оптимальный для себя.

Говоря о сертификации, Виктор Назаренко также отметил, что сегодня многие сертификаты не являются обязательными для белорусских компаний, но в то же время необходимы при выходе на зарубежные рынки для подтверждения их компетентности. Речь идет о системах менеджмента качества, управления охраной труда, окружающей средой и других.

«Сегодня это добровольные системы, сертифицировать их или нет – решает руководитель предприятия, – обращает внимание Виктор Назаренко. – Но они предназначены для того, чтобы работа в той или иной области была выстроена четко и так, как это сделано во многих странах и регионах, которые для нас по многим направлениям являются примером. И руководитель должен быть заинтересован в том, чтобы иметь доказательства признанного органа по сертификации, что такая система на предприятии функционирует, чтобы предоставить их зарубежным партнерам и тем самым повысить свой экспортный потенциал».