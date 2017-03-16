



Такое решение стало ответом на инициативу сенатора США Джин Шахин о проверках телекомпании RT.

Депутаты Госдумы поручили думскому комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству.

Нижняя палата парламента поддержала соответствующее предложение депутата-единоросса Константина Затулина «организовать проверку деятельности американских СМИ: «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN и других на соответствие их деятельности российскому законодательству».



В подготовленном Затулиным протокольном поручении депутат указывает на то, что 14 марта сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в конгресс законопроект, представляющий дополнительные полномочия Министерству юстиции с целью проверки российской телекомпании RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.



Депутат считает необходимым принять ответные меры, «учитывая то, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и России в целом».



В разговоре с РБК Затулин заявил, что предметом проверки может быть наличие аккредитации, всех необходимых документов для деятельности иностранных журналистов на территории России, а также информация о нарушении или отсутствии нарушений российских законов о СМИ и другие аспекты.



Затулин добавил, что вопрос проверки публикаций иностранных СМИ он не обсуждал, но допускает. «Действительно серьезная проверка может касаться и содержания работы: нет ли в них нарушения российских законов. Например, о разжигании религиозной и межнациональной вражды. Это все вполне возможно. И зависит от концепции проверки, которую примет профильный комитет», — отметил депутат.



Глава профильного комитета нижней палаты Леонид Левин подчеркнул, что инициатива депутата Затулина, которая была поддержана решением Государственной Думы, вызвана действиями американской стороны. «Нашему комитету предстоит выяснить, насколько соблюдается отечественное законодательство американскими редакциями, работающими на нашей территории. Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи проведёт эту работу в соответствии со своими полномочиями», — говорится в поступившем в РБК комментарии Левина.



Представители CNN и «Радио Свобода» в разговоре с РБК отказались комментировать ситуацию, сославшись на внутриредакционные правила.



Как пишет РБК , председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, комментируя проверку Думой содержания публикаций американских СМИ, заявил РБК, что относится к этому с предубеждением.

«Я не верю, что это даст какие-то правильные выводы», — считает он. Отвечая на вопрос РБК, готов ли СЖР защищать журналистов этих изданий, Богданов сказал, что «будет выступать в защиту журналистики». «Буду защищать журналиста, который занимается, к примеру, объективными журналистскими расследованиями. Но если они будут уличены во лжи, подмене журналистского расследования пропагандой, мы будем с этим бороться», — заявил Всеволод Богданов.



